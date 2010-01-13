وی افزود: فیلم هایی که از فهرست حضور در جشنواره فیلم فجر خارج شده اند طبق رای و نظر هیئت انتخاب داوری شده اند و رایهایی که اعلام شده بحث نظارتی این آثار را مطرح نمیکند و با این دید آثار داوری نشدهاند.
تهیه کننده فیلم سینمایی "آخرین ملکه زمین" ادامه داد: فیلمهایی که در این دوره از جشنواره روی پرده میروند نشان دهنده پویایی و بلوغ سینمای ایران هستند. تنوع مضامین، وجود گونه های مختلف و پرداختن به سوژه های گوناگون از ویژگی های فیلم های این دوره از جشنواره است. جشنواره ای که در یک کلام ارتقای کمی و کیفی سینمای ایران را نشان می دهد.
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