علیرضا سجادپور به خبرنگار مهر گفت: فیلم های سینمایی "صد سال به این سال ها" به کارگردانی سامان مقدم و "به رنگ ارغوان" به کارگردانی ابراهیم حاتمی کیا در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر بدون ممیزی روی پرده می روند. فیلم سینمایی "تسویه حساب" ممیزی مختصری داشته است.

وی افزود: فیلم هایی که از فهرست حضور در جشنواره فیلم فجر خارج شده اند طبق رای و نظر هیئت انتخاب داوری شده اند و رای‌هایی که اعلام شده بحث نظارتی این آثار را مطرح نمی‌کند و با این دید آثار داوری نشده‌اند.

تهیه کننده فیلم سینمایی "آخرین ملکه زمین" ادامه داد: فیلم‌هایی که در این دوره از جشنواره روی پرده می‌روند نشان دهنده پویایی و بلوغ سینمای ایران هستند. تنوع مضامین، وجود گونه های مختلف و پرداختن به سوژه های گوناگون از ویژگی های فیلم های این دوره از جشنواره است. جشنواره ای که در یک کلام ارتقای کمی و کیفی سینمای ایران را نشان می دهد.