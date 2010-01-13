پتانسیلهای شهرستان ملارد به کشور معرفی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در ملارد، بهمن بنی عامریان سه شنبه شب در اولین نشست مطبوعاتی خود افزود: از زمان تشکیل شهرستان ملارد تاکنون اطلاع رسانی کافی در خصوص نکات مثبت و ظرفیتهای این شهرستان به میزان کافی صورت نگرفته که این امر موجب ناشناخته شدن شهرستان ملارد در زمینه های مختلف شده است.

وی ادامه داد: درست است که ملارد یک شهرستان نوپاست و تازه شکل گرفته اما باید تلاش کنیم از همین ابتدا پتانسیلهای آن را به استان و کشور معرفی کنیم.

این مسئول عنوان کرد: شهرستان ملارد به دلیل شرایط خاص خود این امکان را دارد که در آن سرمایه گذاری در زمینه های مختلف صورت گیرد و سرمایه گذاران را به خود جذب کند.

بنی عامریان اظهار داشت: رسانه ها در معرفی قابلیتهای ملارد نقش بسزایی دارند و نباید تنها از نکات ضعف و مشکلات این شهرستان سخن بگویند.

وی خاطرنشان کرد: البته منکر وجود مشکلات و کمبودها در ملارد نیستیم و لازم است رسانه ها به تناسب معرفی نکات مثبت این شهرستان در ارائه راهکار برای حل مشکلات نیز به کمک فرمانداری و ادارات و دستگاه های ملارد بیایند.

اطلاع رسانی خوبی در زمینه شهرستان شدن ملارد صورت نگرفته است

بنی عامریان در بخش دیگری از سخنان خود نیز افزود: متاسفانه اطلاع رسانی خوبی در زمینه شهرستان شدن ملارد صورت نگرفته و بسیاری از افراد هنوز از این مسئله اطلاعی ندارند.

فرماندار ملارد با بیان اینکه ظرفیت احداث قطارشهری در ملارد وجود دارد، یادآور شد: همه تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا خط قطارشهری از کرج به ملارد در اسرع وقت راه اندازی شود.

شهرستان 400 هزار نفری ملارد حدود 40 کیلومتری شهر تهران قرار دارد.