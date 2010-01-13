شجاعی صائین در گفتگو با مهر: اوجبی تا پایان دوره فعلی دبیر جایزه کتاب سال خواهد بود



مدیرعامل موسسه خانه کتاب- موسسه برگزارکننده این جایزه - در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر گفت: آقای اوجبی به عنوان دبیر جدید این جایزه در دوره فعلی منصوب شده است.

شجاعی صائین افزود: مسئولیت ایشان (علی اوجبی) تا پایان دوره فعلی است و دبیر علمی جایزه دوره آتی، بعداً منصوب می‌شود.

این در حالی است که وی چندی پیش از معرفی چند گزینه پیشنهادی توسط محسن پرویز به وزیر ارشاد برای تصدی دبیری علمی جایزه کتاب سال خبر داده و گفته بود: بنا نداریم از دوستان موسسه خانه کتاب شخصی عهده‌دار این کار شود.

از سوی دیگر و بنا بر اطلاع خبرنگار مهر، داوری حدود 19 هزار عنوان کتاب این جایزه رو به اتمام است و نتایج نهایی شامل فهرست آثار برگزیده و شایسته تقدیر تا 25 دیماه مشخص می‌شود.

جایزه کتاب سال همزمان با جایزه جهانی آن 19 بهمن ماه امسال و با حضور مقامات عالیرتبه کشور در تالار وحدت تهران برگزار می‌شود.

محمدعلی رمضانی‌فرانی مدیرکل اداره کتاب وزارت ارشاد در دولت نهم که همزمان دبیری علمی جایزه کتاب سال، کتاب فصل و جوایز ادبی جلال آل‌احمد و پروین اعتصامی را به عهده داشت تیر ماه امسال از تمامی سمتهای خود در این وزارتخانه استعفا کرد و از آن زمان تا کنون جایزه کتاب سال دبیر علمی نداشت.





