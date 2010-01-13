به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که با همکاری انجمن علمی نقد ادبی ایران و انجمن استادان زبان و ادبیات فارسی برپا میشود ابوالفضل حرّی عضو هیئت علمی دانشگاه اراک سخنرانی خواهد کرد.
در نشست "وجوه بازنمایی گفتمان روایی" حرّی وجوه متنوع گفتمان روایی و یا بازنمایی گفتار و اندیشه را از دیدگاه روایتشناسی بررسی میکند و پس از آن به مولفههای سطوح داستان و متن روایی و از جمله بازنمایی گفتار و اندیشه میپردازد.
در بخش اصلی سخنرانی، این استاد دانشگاه از وجوه مختلف بازنمایی گفتمان که از محاکاتیترین تا غیر محاکاتیترین وجوه تقسیم میشود و نیز همپوشانی واژگان متعدد و گاه مشابه در این پیوستار از جمله تکگویی مستقیم و غیر مستقیم، حدیث نفس، حدیث غیر و ... سخن خواهد گفت.
علاقهمندان برای شرکت در نشست "وجوه بازنمایی گفتمان روایی" میتوانند ساعت 15 به تالار همایشهای پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس واقع در تقاطع بزرگراه جلال آل احمد و چمران مراجعه کنند.
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