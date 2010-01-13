نقد کتاب "خاطرات عزت شاهی" در فرهنگسرای انقلاب

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علاوه بر نویسنده کتاب شماری از استادان، پژوهشگران و صاحبنظران تاریخ فرهنگ معاصر و همچنین عزت ا... مطهری معروف به عزت شاهی حضور مییابند و مهمترین و کاربردیترین مباحث زندگی این مبارز را مورد نقد و بررسی قرار خواهند داد.
عزت شاهی از جمله مخالفان حکومت پهلوی بود که در آن زمان به ۱۵ سال حبس محکوم و بعد از سالها شکنجه و اسارت در سال ۱۳۵۷ آزاد شد.
محسن کاظمی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از فعالان عرصه خاطرهنگاری و تاریخ شفاهی به شمار میرود. وی از سال ۱۳۷۴ با دفتر ادبیات انقلاب اسلامی همکاری میکند و گفتگوها و مصاحبههای زیادی با شخصیتهای سیاسی و مبارز انجام دادهاست.
کتاب "خاطرات عزت شاهی" در سال 1386 از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده و تاکنون به چاپ چهارم رسیدهاست.
علاقهمندان برای شرکت در این نشست میتوانند ساعت 10 به فرهنگسرای انقلاب به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل شرقی مراجعه کنند.
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