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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۹:۰۹

نقد کتاب "خاطرات عزت شاهی" در فرهنگسرای انقلاب

نقد کتاب "خاطرات عزت شاهی" در فرهنگسرای انقلاب

نشست نقد و بررسی کتاب "خاطرات عزت شاهی" نوشته محسن کاظمی به مناسبت خروج پهلوی دوم از کشور یکشنبه 27 دی ماه در فرهنگسرای انقلاب برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست علاوه بر نویسنده کتاب شماری از استادان، پژوهشگران و صاحبنظران تاریخ فرهنگ معاصر و همچنین عزت ا... مطهری معروف به عزت شاهی حضور می‌یابند و مهمترین و کاربردی‌ترین مباحث زندگی این مبارز را مورد نقد و بررسی قرار خواهند داد.

عزت شاهی  از جمله مخالفان حکومت پهلوی بود  که در آن زمان به ۱۵ سال حبس محکوم  و بعد از سالها شکنجه و اسارت در سال ۱۳۵۷ آزاد شد.

محسن کاظمی نویسنده و پژوهشگر تاریخ معاصر ایران از فعالان عرصه خاطره‌نگاری و تاریخ شفاهی به شمار می‌رود. وی از سال ۱۳۷۴ با دفتر ادبیات انقلاب اسلامی همکاری می‌کند و گفتگوها و مصاحبه‌های زیادی با شخصیتهای سیاسی و مبارز انجام داده‌است.

کتاب "خاطرات عزت شاهی" در سال 1386 از سوی انتشارات سوره مهر منتشر شده و تاکنون به چاپ چهارم رسیده‌است.‌‌‌‌‌

علاقه‌مندان برای شرکت در این نشست می‌توانند ساعت 10 به فرهنگسرای انقلاب به نشانی بزرگراه شهید نواب صفوی، تقاطع خیابان کمیل شرقی مراجعه کنند.

 

 

کد مطلب 1016324

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