سالانه 814 هزار تن محصولات کشاورزی در ایلام تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، خسرو شهبازی صبح چهارشنبه در دیدار با استاندار ایلام اظهار داشت: هم اکنون تولید سالانه محصولات و فرآورده های کشاورزی در استان 814 هزار تن است که این میزان در برنامه پنجم توسعه به دو میلیون تن افزایش می یابد.

وی بیان داشت: کشاورزی از جمله بخشهای مهم استان ایلام به دلیل پتانسیلهای بسیار زیاد است.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون استان ایلام در تولید محصولات کشاورزی علاوه بر تامین خود به نقاط کشور نیز صادر می کند، خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری در این بخش توسعه همه جانبه استان را در پی خواهد داشت.

استاندار ایلام نیز گفت: بر اساس برنامه پنجم توسعه توجه به توسعه، زیرساختهای کشاورزی در اولویت قرار گرفته است و تلاش این است که اعتبارات بیشتری به این بخش اختصاص داده شود.

مجتبی اعلایی اظهار داشت: بازنگری در فرهنگ کار نیاز اساسی توسعه بخش کشاورزی است و مدیران سازمان باید در اجرای طرحهای بخش کشاورزی به ظرفیتهای جدید اشتغال از جمله فراهم کردن زیر ساختها قبل از واگذاری طرح به متقاضیان توجه ویژه ای داشته باشند.

وی یادآور شد: دولت نگاه ویژه ای به توسعه بخش کشاورزی در کشور به ویژه استان ایلام دارد.