ایرانیها سالی یک میلیارد و 98 میلیون قرص استامینوفن کدئین می خورند

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس اطلاعات ارائه شده توسط وزارت بهداشت، آمار مصرف استامینوفن کدئین به یک میلیارد و 98 میلیون قرص در سال در کشور ما می رسد که این موضوع بسیار تکان دهنده است.

این محقق و استاد دانشگاه در ادامه تاکید کرد: آمار مصرف قرص استامینوفن از یک سو بیانگر خود درمانی بوده و از سوی دیگر اینگونه داروها با مخفی کردن علائم بیماری و درد باعث طولانی شدن درمان و یا در برخی اوقات باعث درمان اشتباه می شود.

چندی پیش دکتر شیبانی معاون غذا و داروی وزارت بهداشت از قرص استامینوفن کدئین به عنوان پرفروش ترین دارو در کشور نام برد.

این متخصص علوم رفتاری با اشاره به اینکه مصرف آرام بخشها توسط بعضی از افراد هنگام بی خوابی یا ناراحتی عصبی، الگوی رفتاری غلط برای اطرافیان در خصوص اعتیاد است گفت: بعضی از قرصها مانند ترامادول از مشتقات مخدر بوده و بدن را در مقابل درد مقاوم کرده و فرد مجبور می شود به مسکن های قوی تر پناه ببرد .

به گفته ابهری مصرف خواب آورها و قرصهای کدئین دار با هر اسمی که باشد حرکتی غلط و غیر قابل قبول بوده و باید داروخانه ها به افراد فاقد نسخه اینگونه داروها را ندهند زیرا درمان خودسرانه سردرد و یا هر گونه درد در بدن با قرص های یاد شده توسط والدین باعث بد آموزی در فرزندان و گرایش آنها به مخدرها می شود.

این آسیب شناس افزود: اطلاع رسانی و آموزش در این زمینه ها می تواند از وقوع آسیبهای بعدی جلوگیری کند تا شاید دیگر به اینگونه رکوردهای تاسف بار نرسیم.