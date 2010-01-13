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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۱۷

71 هزار مشمول در تعاونیهای سهام عدالت گلستان عضو نشدند

71 هزار مشمول در تعاونیهای سهام عدالت گلستان عضو نشدند

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان گفت: 71 هزار و 564 نفر از مجموع یک میلیون و 228 هزار و 329 مشمول دریافت سهام عدالت استان گلستان برای ثبت نام به شرکتهای تعاونی مراجعه نکردند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا صبح چهارشنبه در ستاد سهام عدالت استان افزود: تاکنون یک میلیون و 156 هزار و 785 نفر در شرکتهای تعاونی استان ثبت نام کرده و به عضویت درآمدند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 97 درصد سود سهام عدالت سه مرحله مددجویان سه نهاد حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی و بسیج) و علاوه برآن، روستاییان و عشایر و فرهنگیان مشمول طرح، پرداخت شده است.

مهدوی نیا از شناسایی 10 هزار و 236 خانوار از مشمولان عمومی جدید طرح سهام عدالت در استان خبر داد.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان بیان داشت: این افراد شامل قالیبافان شهری، مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت پس از آزادی زندانیان، کارکنان سهام عدالت، فعالان قرآنی، کارکنان بنیاد تعاون صنایع زندان، کارکنان شهرداری ها و زنان سرپرست خانوار بی بضاعت غیر شهری و کارکنان موسسات خیریه، شناسایی شدند و برای بررسی و صدور دعوتنامه به دبیرخانه مرکزی این طرح ارسال شده است.

شناسایی کارگران و افراد احتمالی جا مانده از ثبت نام در این طرح، مهمترین محور بحث در این جلسه بوده است.

کد مطلب 1016335

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