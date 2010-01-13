71 هزار مشمول در تعاونیهای سهام عدالت گلستان عضو نشدند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسماعیل مهدوی نیا صبح چهارشنبه در ستاد سهام عدالت استان افزود: تاکنون یک میلیون و 156 هزار و 785 نفر در شرکتهای تعاونی استان ثبت نام کرده و به عضویت درآمدند.

وی اظهار داشت: در حال حاضر 97 درصد سود سهام عدالت سه مرحله مددجویان سه نهاد حمایتی (کمیته امداد، بهزیستی و بسیج) و علاوه برآن، روستاییان و عشایر و فرهنگیان مشمول طرح، پرداخت شده است.

مهدوی نیا از شناسایی 10 هزار و 236 خانوار از مشمولان عمومی جدید طرح سهام عدالت در استان خبر داد.

رئیس سازمان اقتصاد و دارایی گلستان بیان داشت: این افراد شامل قالیبافان شهری، مددجویان تحت پوشش مراکز مراقبت پس از آزادی زندانیان، کارکنان سهام عدالت، فعالان قرآنی، کارکنان بنیاد تعاون صنایع زندان، کارکنان شهرداری ها و زنان سرپرست خانوار بی بضاعت غیر شهری و کارکنان موسسات خیریه، شناسایی شدند و برای بررسی و صدور دعوتنامه به دبیرخانه مرکزی این طرح ارسال شده است.

شناسایی کارگران و افراد احتمالی جا مانده از ثبت نام در این طرح، مهمترین محور بحث در این جلسه بوده است.