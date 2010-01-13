924 فقره مجوز صنایع دستی در ایلام صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، علی اصغر احمدی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این مجوزها در 26 رشته صنایع دستی از جمله رشته‌ های اصیل استان ایلام صادر شده است.



وی افزود: این مجوزها شامل 867 فقره کارت شناسایی صنعتگر، 34 فقره جواز تاسیس و 25 فقره پروانه تولیدی می ‌شود.



وی خاطرنشان کرد: این مجوزها پس از بازدید از محل فعالیت متقاضیان توسط کارشناس فنی صنایع دستی اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایلام برای این افراد صادر شده است .



زندگی سنتی در استان ایلام باعث رشد و رونق صنایع دستی مرتبط با آن شده است.

از دیر باز بافت قالی کردی (قالیچه درشت بافت)، سیاه چادر، چیغ (چیت) بافی، جاجیم بافی، گلیم ساده، نمد مالی، احرامی بافی، گیوه بافی و عبابافی در استان مرسوم بوده است .



احمدی یادآور شد: در راستای اهداف برنامه‌های آموزشی پس از ارزیابی قابلیتهای توسعه آموزش رشته‌های مختلف بومی استان با اولویت مزیتهای هر منطقه جهت پاسخگویی به سلایق مختلف، رشته‌های دیگری نظیر گلیم نقش برجسته، منبت چوب، سفالگری و طراحی روی سفال، قلم زنی روی مس و ... در این استان راه اندازی شده و زمینه آموزش آنها فراهم شده است .