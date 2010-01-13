طرح مشاغل خانگی در مجلس آماده شد

به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، محمد‌حسین فرهنگی افزود: این طرح آماده شده و در کمیسیون اجتماعی در حال بررسی است، از همکاران انتظار داریم در مراحل بعد تمام اهتمام خود را در تصمیم و رسیدگی داشته باشند.

فرهنگی خاطر نشان کرد: تولید و صنعت نیاز به تحول دارند که بر این اساس ساز و کارهای اداری مانند همیشه مزاحم هستند، باید تحولات اساسی در این زمینه صورت بگیرد.

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقایع اخیر کشور تصریح کرد: مردم این خطه که نام خود را در تاریخ به عنوان حامی حق و حقیقت، عدالت‌خواهی، سلحشوری و ارادتمندان اهل‌بیت عصمت و طهارت (ع) ثبت کردند، همگان شاهد بودند که در این فتنه‌گری‌ها با درایت عبور کرده و با آن آگاهانه برخورد کردند.

فرهنگی اظهارداشت: با وجود اینکه دشمنان برای ایجاد اغتشاش در آذربایجان سرمایه‌گذاری زیادی کرده بودند، نتوانستند حتی با دروغ پردازی‌های مختلف در روز عاشورا نیز به این هدف شوم خود دست یابند.

فرهنگی با اشاره به اتفاقات اخیر در کشور، اظهار داشت: در جریان ماه‌های اخیر اتفاقات مهمی در خصوص مسائل داخلی و خارج در جریان بود که هر کدام به بررسی‌های عمیقی نیاز دارد.

نماینده مردم تبریز در مجلس گفت: نباید اتفاقات روز عاشورا با اجتماعات 25 خرداد اشتباه شود، زیرا بسیاری از کسانی که در آن روزها معترض بودند در حماسه 9 دی ماه حضور یافته و تبری خود را از اهانت‌های آن جماعت محدود اعلام داشتند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت‌های عجولانه و پر حجم دشمنان دیرینه ملت از اغتشاشگران در حوزه بین‌الملل موید این مدعاست.

نماینده مردم تبریز گفت: آنان تلاش بسیاری کردند تا حضور میلیونی مردم در حمایت از نظام برآمده از خون‌های پاک شهدا را مسکوت نگه دارند، اما نتوانستند.