به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت به منظور تداوم اجرای برنامه‌های وزارت نیرو در توزیع لامپ‌های کم‌مصرف و حمایت از تولید لامپ‌های پربازده، محدودیت زمانی اجرای آئین نامه نحوه هزینه اعتبارات طرح توسعه لامپ کم مصرف را لغو کرد.

هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت نیرو و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود در مواد 1 و 4 آیین نامه نحوه هزینه اعتبارات طرح توسعه لامپ کم مصرف موضوع تصویب نامه شماره 17633/ت 39622هـ مورخ 10/2/87 به ترتیب عبارت‌های قانون بودجه سال 1387 و قانون بودجه سال 1387 کل کشور حذف می شوند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، دستورالعمل‌های آئین نامه نحوه هزینه اعتبارات طرح توسعه لامپ کم مصرف که پیش از این فقط مربوط به بودجه سال 1387 بود، در سالجاری و سال‌های آتی نیز اجرایی خواهد شد و دولت اعتبارات مورد نیاز طرح‌های ارتقای دانش فنی سیستم‌های روشنایی، حمایت از تولیدکنندگان داخلی لامپ‌های پربازده و کم‌مصرف و توزیع لامپ کم‌مصرف را تامین خواهد کرد.

