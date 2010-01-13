وعده های وزارت کشور در خصوص شهرداریها محقق نشد

سید محمد جواد موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندر گناوه افزود: حتی کمکهایی که قول دادند در اختیار شهرداری ها قرار دهند پس از واریز به حساب شهرداری ها از اعتباراتشان کسر شد.

وی اظهار داشت: در بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز شهرداریهای شهرهای کوچک متضرر شده اند.

موسوی با بیان اینکه هم اکنون شهرداری هایی هستند که حقوق پرسنل آن ها با 5 الی 6 ماه تأخیر پرداخت می شود، گفت: یقیناً با رسیدن به روزهای پایانی سال این مشکلات مضاعف خواهد شد.

شهردار بندر ریگ تصریح کرد: متأسفانه کسانی که هم اکنون در سازمان همیاری شهرداری های کشور مشغول به فعالیت هستند هیچگونه تلاشی برای رفع مشکلات شهرداریها از خود نشان نمی دهند.

وی در خصوص نهضت آسفالت نیز گفت: در این طرح سهم سازمان همیاری شهرداری ها، استانداریها و شهرداریها به تفکیک مشخص و مقرر شده بود که شهرداریهای شهرهای زیر 20 هزار نفر از پرداخت سهم خود معاف باشند.

موسوی ادامه داد: متأسفانه با پیشرفت 100 درصدی که در این طرح داشته ایم فقط 50 درصد اعتبارات را دریافت کرده ایم که این مهم موجب بروز مشکلاتی برای ما و سایر شهرداریها شده است.

شهردار بندر ریگ با بیان این که باید تلاش کنیم تا سهم ما از 300 میلیارد دلار بیشتر شود، گفت: باید دید که این میزان اعتبارات بر اساس چه شاخص هایی بین شهرداری های کشور توزیع خواهد شد.

وی با ابراز نگرانی از نحوه توزیع اعتبارات در سازمان شهرداری ها، اظهار داشت: امیدواریم که این اعتبارات نیز همانند سایر اعتبارات به سمت کلان شهرهای کشور سرازیر نشود.