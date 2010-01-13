مسافرآستانه درباره ممیزیهایی که در تئاتر اعمال میشود به خبرنگار مهر گفت: فکر میکنم ممیزیها تابع قوانینی از پیش تعیین شده و کلی هستند و کلیاتی طبق آییننامه شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال شده است. اما چگونگی اعمال ممیزیها به دست مسئولینی است که با تشخیص کارشناسان خود ممیزی را انجام میدهند.
وی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر کارشناسان با نگاه باز عمل میکنند . البته اغلب آثار کلیات خطوط قرمز را رعایت میکنند اما شورای نظارت و ارزشیابی هم فضایی را ایجاد کرده که به لحاظ سیاسی با نگاه بازتری آثار نمایشی تولید و اجرا شوند.
البته کارگردان نمایش "در قاب ماه" جزییات ممیزیهای شورای نظارت و ارزشیابی را مدون ندانست : مدون نبودن جزییات خوب است و اجازه تشخیص را به کارشناسهای شورای نظارت و ارزشیابی میدهد. اگر قرار بود جزییات مدون شود دست و پای کارشناسها بسته و کار سختتر میشد. زیرا تحلیل و تعبیر آثار نمایشی متفاوت است و کارشناسها با نگاهی متفاوت معیارها را اعمال میکنند تا تعامل خوبی میان هنرمندان و شورای نظارت و ارزشیابی برقرار شود.
مسافرآستانه درباره دلیل ممیزیهایی که برای برخی آثار نمایشی چهرههای شناخته شده تئاتر اعمال میشود،گفت: معتقدم دلیل این امر نبود تعامل مناسب فیمابین هنرمندان و شورای نظارت و ارزشیابی است. یعنی وقتی از یک اثر نمایشی تعبیر خاصی میشود و کارشناسهای شورا با اتفاق رأی به تحلیلی مشترک میرسند که گویای تأویل مورد نظر صاحبنظر نیست به تعامل و گفتگو برای دست یافتن به وحدت نگاه نیاز است.
وی اعتقاد در صورت تفاهم و وحدت نظر هنرمند میتواند با دغدغه ذهنی کمتر اثر خود را خلق کند و در زمان خلق اثر نیز خودسانسوری نپردازد .از طرفی اجازه نقد را هم به اعضای شورای نظارت و ارزشیابی و کارشناسهای تئاتری بدهد.
مسافرآستانه برداشته شدن تفکر جزیرهای از شورای نظارت و ارزشیابی و صاحبان آثار را امری لازم و ضروری دانست و گفت: اگر این تفکر حذف شود تا دیگران هم اجازه نقد بیابند، همه میتوانیم به یک نقطه نظر جدید و مثبت برسیم.
مسافرآستانه در گفتگو با مهر:
باید میان هنرمندان و شورای نظارت و ارزشیابی تعامل برقرار شود
حسین مسافرآستانه دوری از تفکر جزیرهای و تعامل بین شورای نظارت و ارزشیابی و صاحبان آثار را امری لازم و ضروری دانست.
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