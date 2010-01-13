بودجه فدراسیون های ورزشی بزودی پرداخت می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست ابتدا بهرام افشار زاده دبیر کل کمیته برنامه های انجام شده در راستای برگزاری دومین دوره بازی های کشورهای اسلامی و همچنین هماهنگی های انجام شده با ISSF را به اطلاع اعضا رساند.



سپس مهدی کرباسیان خزانه دار کمیته ملی المپیک نیز گزارش عملکرد بودجه کمیته ملی المپیک در 9 ماهه گذشته و بازی های کشورهای اسلامی را به جلسه ارائه داد که با توجه به تخصیص بیش از نیمی از بودجه تخصیصی به فدراسیون ها ، مصوب شد تا بودجه تصویب شده هیئت اجرایی جهت کشورهای اسلامی نیز با توجه به نیاز فدراسیون ها در اسرع وقت پرداخت شود.



در ادامه نشست فوق، رئیس کمیته ملی المپیک، دبیر کل و اعضا تاکید کردند تا پیگیری های لازم را از طریق سعیدلو رئیس سازمان تربیت بدنی و عزیزی معاون برنامه ریزی و راهبردی ریاست جمهوری برای تخصیص بودجه کمیته ملی المپیک در سال جاری تا 100 درصد و نیز افزایش بودجه کمیته در سال آینده به عمل آید تا در برنامه ریزی و اجرای برنامه های تدارکاتی تیم های اعزامی به بازی های گوانگژو مشکلی به وجود نیاید.



همچنین پرداخت کلیه هزینه های فدراسیون های ذیربط در رابطه با قرادادهای خرید تجهیزات، پرداخت کلیه هزینه های مربوط به مربیان خارجی فدراسیون های ذیربط تا پایان سال جاری از محل بودجه کشورهای اسلامی در چارچوب قراردادهای منعقد شده تامین خواهد شد.

در پایان تصمیم گرفته شد تا با توجه به تعویق 6 ماهه برگزاری بازی های کشورهای اسلامی، دبیرکل و خزانه دار کمیته ملی المپیک نسبت به تنظیم و اصلاح بودجه مصوب فدراسیون های ذیربط با توجه به میزان و حجم هزینه های انجام شده و نیازهای آتی آنان بر مبنای افزایش فعالیت تیم های شرکت کننده نسبت به بودجه مصوب قبلی اقدام کنند.



این نشست با حضور علی آبادی رئیس کمیته ملی المپیک، بهرام افشار زاده دبیر کل، مهدی قدمی نایب رییس، محمود خسروی وفا نایب رییس، مهدی کرباسیان خزانه دار و ذیحساب، محمود مشحون، علی کفاشیان، شاهرخ شهنازی، احمد ناطق نوری، سید مهدی هاشمی و رباب شهریان برگزار شد.