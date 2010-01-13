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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۸

کاهش 20 درصدی ارزش دلاری صادرات کالا در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان بازرگانی خراسان شمالی گفت: میزان صادرات کالاهای غیر نفتی از این استان به خارج از کشور به نسبت مشابه سال گذشته 20 درصد از لحاظ ارزش دلاری کاهش داشته است.

مهرداد داوودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد اظهار داشت: در سال جاری تنها 26 میلیون دلار کالا از این استان به خارج از کشور صادر شده است.

وی اظهار داشت: میزان صادرات کالاهای غیر نفتی از استان خراسان شمالی به خارج از کشور به نسبت مشابه سال گذشته 20درصد از لحاظ ارزش دلاری کاهش داشته است.

به گفته وی در سال جاری 27 هزار تن کالا از این استان به کشورهای خارجی صادر شده است.

داوودزاده افزود: در حال حاضر کالاهای تولیدی استان خراسان شمالی به 20 کشور جهان صادر می شود.

وی اضافه کرد: بخشی از کالاهای تولیدی این استان به دلیل نبود گذرگاه مرزی شرکتهای حمل و نقل بین المللی از استانهای دیگر صادر می شود.

معاون بازرگانی استان خراسان شمالی افزود: این عامل موجب شده تا آمار دقیقی از میزان کل صادرات کالا از این استان نداشته باشیم و آمار صادرات ارائه شده صرفا مربوط به کالاهایی که در استان ثبت سفارش شده است.

به گفته وی بیشترین محصولات صادراتی استان را محصولات کریستال ملامین مجتمع پتروشیمی خراسان شمالی و مواد غذایی تشکیل می دهد.

در استان خراسان شمالی 43 نوع محصولات باغی و 300 هزار تن محصولات زراعی تولید می شود.

کد مطلب 1016400

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