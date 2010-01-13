کاهش 20 درصدی ارزش دلاری صادرات کالا در خراسان شمالی

بجنورد - خبرگزاری مهر: معاون توسعه و تجارت خارجی سازمان بازرگانی خراسان شمالی گفت: میزان صادرات کالاهای غیر نفتی از این استان به خارج از کشور به نسبت مشابه سال گذشته 20 درصد از لحاظ ارزش دلاری کاهش داشته است.