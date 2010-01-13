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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۴۰

ستاد مبارزه با مواد مخدر:

زنان بیشترین تماس را با سامانه مشاوره اعتیاد می‌گیرند

زنان بیشترین تماس را با سامانه مشاوره اعتیاد می‌گیرند

34 هزار و 549 نفر در آذر ماه سال جاری با خط ملی مشاوره اعتیاد تماس داشته‌اند که 70 درصد این تماس‌گیرندگان زن بوده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در آذر سال جاری 34 هزار و 459 نفر با خط ملی مشاوره اعتیاد تماس داشته‌اند که نسبت به آبان 99/14 درصد افزایش یافته است. همچنین 70 درصد تماس گیرندگان زن و 30 درصد مابقی مرد بوده‌اند.

همچنین درخواست معرفی مراکز درمانی، تمایل به کسب آگاهی در مورد شیوه کمک به فرد معتاد از طرف والدین، همسر و سایر وابستگان و تمایل اطرافیان به ترک فرد معتاد، مشاوره برای نحوه درمان، درخواست راهنمایی در مورد نشانه‌ها و عوارض مواد مصرفی به خصوص مواد مصرفی جدید، مشاوره برای پیشگیری و تقاضای کمک در خصوص مسائلی همچون دستگیری فرد معتاد در خانواده و درخواست درمان وی به ترتیب از جمله سئوالات شایع تماس گیرندگان بود.

بیشترین تماسها در روز به ترتیب در ساعات 10-8، 12-10 و 16-14 و حدود 7/5 درصد تماسها تکراری و در جهت دریافت اطلاعات بیشتر و روند مشاوره بوده است. همچنین میانگین زمان انتظار جهت پاسخگویی کمتر از 12 ثانیه و میانگین زمان مشاوره به مواد ارجاع بین 2 الی 5 دقیقه بود.

بیشترین تماسها به ترتیب از استانهای کرمان، فارس، یزد، اصفهان و مرکزی و کمترین تماسها از استانهای گلستان، ایلام، آذربایجان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بوده است. بیشترین تماسها در این ماه با توجه به سطح جمعیت، مربوط به استان تهران است که 3/73 درصد کل تماسها را در بر می‌گیرد. بیشترین تماسها مربوط به ناحیه شرق تهران، شهرستان کرج و اسلامشهر و کمترین تماسها مربوط به شهرستانهای ساوجبلاغ و فیروزکوه بوده است.

بیشترین مواد مصرفی براساس فرمهای تکمیل شده در این ماه به ترتیب شیشه (33 درصد)، تریاک (29 درصد) و کراک (23 درصد) بوده است.

کد مطلب 1016404

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