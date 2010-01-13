به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر، در آذر سال جاری 34 هزار و 459 نفر با خط ملی مشاوره اعتیاد تماس داشته‌اند که نسبت به آبان 99/14 درصد افزایش یافته است. همچنین 70 درصد تماس گیرندگان زن و 30 درصد مابقی مرد بوده‌اند.

همچنین درخواست معرفی مراکز درمانی، تمایل به کسب آگاهی در مورد شیوه کمک به فرد معتاد از طرف والدین، همسر و سایر وابستگان و تمایل اطرافیان به ترک فرد معتاد، مشاوره برای نحوه درمان، درخواست راهنمایی در مورد نشانه‌ها و عوارض مواد مصرفی به خصوص مواد مصرفی جدید، مشاوره برای پیشگیری و تقاضای کمک در خصوص مسائلی همچون دستگیری فرد معتاد در خانواده و درخواست درمان وی به ترتیب از جمله سئوالات شایع تماس گیرندگان بود.

بیشترین تماسها در روز به ترتیب در ساعات 10-8، 12-10 و 16-14 و حدود 7/5 درصد تماسها تکراری و در جهت دریافت اطلاعات بیشتر و روند مشاوره بوده است. همچنین میانگین زمان انتظار جهت پاسخگویی کمتر از 12 ثانیه و میانگین زمان مشاوره به مواد ارجاع بین 2 الی 5 دقیقه بود.

بیشترین تماسها به ترتیب از استانهای کرمان، فارس، یزد، اصفهان و مرکزی و کمترین تماسها از استانهای گلستان، ایلام، آذربایجان، کردستان و کهگیلویه و بویراحمد بوده است. بیشترین تماسها در این ماه با توجه به سطح جمعیت، مربوط به استان تهران است که 3/73 درصد کل تماسها را در بر می‌گیرد. بیشترین تماسها مربوط به ناحیه شرق تهران، شهرستان کرج و اسلامشهر و کمترین تماسها مربوط به شهرستانهای ساوجبلاغ و فیروزکوه بوده است.

بیشترین مواد مصرفی براساس فرمهای تکمیل شده در این ماه به ترتیب شیشه (33 درصد)، تریاک (29 درصد) و کراک (23 درصد) بوده است.