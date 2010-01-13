پیشنهاد جدید گوگل به ناشران و نویسندگان چینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از PNA، شرکت گوگل که میخواهد چندین میلیون جلد کتاب را که به زبانهای مختلف نوشته شدهاند، روی شبکه جهانی اینترنت قرار دهد، قصد دارد در همین زمینه با ناشران چینی به توافقاتی برسد.
این شرکت که تاکنون نتوانسته نظر ناشران چینی را در این باره جلب کند و توافقنامهای با آنها امضاء کند، اینک برنامه جدیدی را برای دستیابی به این هدف طراحی کرده است.
اریک هارتمن مسئول بخش آسیا و استرالیای گوگل با ارسال نامهای به اتحادیه ناشران چین، اعلام کرد: پیشنهادهای قبلی گوگل در این زمینه مناسب نبوده و لازم است در چارچوب برنامهای جدید به توافق برسیم.
وی در این نامه از ناشران چینی خواسته که عذرخواهی گوگل را بپذیرند و ابراز امیدواری کرده که کدورت به وجود آمده میان دو طرف هر چه زودتر برطرف شود و همچنین پیشبینی کرده که در چهار ماه آینده دو طرف به توافق نهایی برسند.
شرکت گوگل چندی پیش به خاطر عدم پایبندیاش به قانون حق مولف (کپی رایت) در قبال کتابهای نویسندگان چینی، ناچار به پرداخت 8800 دلار بابت غرامت شد.
گفته میشود بیش از 17 هزار اثر از نویسندگان چینی بدون اجازه و پرداخت حقوق آنان در بخش کتاب گوگل قرار گرفته است.
پیشتر هم تعدادی از نویسندگان و ناشران آمریکایی، فرانسوی، آلمانی و برخی دیگر از کشورها نارضایتی خود را از انتشار آثارشان در سایت گوگل اعلام کرده بودند.
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