تامین امنیت مهمترین خدمت رسانی به مردم است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح چهارشنبه در نشست با فرماندهان انتظامی گلستان افزود: همچنین بصیرت در شرایط کنونی عامل تثبیت و تدوام نظام و تحلیل درست مردم از اوضاع می شود.

وی اظهار داشت: وظیفه مهم ما این است که فرهنگ انقلاب و مجاهدت ملت ایران را در به زانو درآوردن استکبار جهانی به نسل جوان و آینده ساز کشور به شایستگی منتقل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: استکبار جهانی همیشه درصدد فراهم کردن مشکلات برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است که به لطف خداوند متعال و رهبری حکیمانه امام راحل و مقام معظم رهبری، تمامی نقشه ها نقش برآب شده است.

استاندار گلستان رمز پیروزی و موفقیت نظام اسلامی را اطاعت از فرمایشات و دستورات ولی فقیه عنوان کرد و گفت: تنها راه مقابله با ترفندهای دشمنان اطلاعات از دستورات رهبری است.

قناعت بیان داشت: درک درست و بصیرت مردم در شرایط کنونی موجب رفع مشکلات و خنثی شدن توطئه های دشمنان می شود.