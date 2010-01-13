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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۰۶

قناعت:

تامین امنیت مهمترین خدمت رسانی به مردم است

تامین امنیت مهمترین خدمت رسانی به مردم است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان مردم ایران را شایسته بهترین نوع خدمت دانست و گفت: تامین امنیت مهمتریت خدمت رسانی به مردم است که موجب حفاظت از اصل نظام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح چهارشنبه در نشست با فرماندهان انتظامی گلستان افزود: همچنین بصیرت در شرایط کنونی عامل تثبیت و تدوام نظام و تحلیل درست مردم از اوضاع می شود.

وی اظهار داشت: وظیفه مهم ما این است که فرهنگ انقلاب و مجاهدت ملت ایران را در به زانو درآوردن استکبار جهانی به نسل جوان و آینده ساز کشور به شایستگی منتقل کنیم.

وی خاطرنشان کرد: استکبار جهانی همیشه درصدد فراهم کردن مشکلات برای نظام مقدس جمهوری اسلامی است که به لطف خداوند متعال و رهبری حکیمانه امام راحل و مقام معظم رهبری، تمامی نقشه ها نقش برآب شده است.

استاندار گلستان رمز پیروزی و موفقیت نظام اسلامی را اطاعت از فرمایشات و دستورات ولی فقیه عنوان کرد و گفت: تنها راه مقابله با ترفندهای دشمنان اطلاعات از دستورات رهبری است.

قناعت بیان داشت: درک درست و بصیرت مردم در شرایط کنونی موجب رفع مشکلات و خنثی شدن توطئه های دشمنان می شود.

کد مطلب 1016415

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