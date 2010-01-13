به گزارش خبرگزاری مهر،این مجموعه براساس بیانات مقام معظم رهبری تولید شده و شامل 6 محور اصلی و بیش از 80 زیرگروه است که با تقسیم بندی تفکیک موضوعی در قالب فایلهای تصویری، صوتی و متنی ارائه می‌شود.

مجید عسگری مدیر موسسه فرهنگی نرم افزاری آرمان بخشهای مختلف نرم افزار را این چنین معرفی کرد: اولین بخش نرم افزار در مورد انتخابات دهم ریاست جمهوری است که نگاهی به وقایع قبل و بعد از انتخابات دارد و در 10 زیر گروه به معرفی کاندیداها، مناظره‌ها، روزشمار انتخابات، بیانه‌ها، نقش رسانه‌ها و ... می پردازد. در بخش دوم با بهره‌گیری از فایلهای متنی، صوتی و تصویری در 9 زیرگروه، بیانات حضرت امام خمینی(ره) درباره انتخابات و عوامل موثر بر آن مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: محور بعدی بیانات مقام معظم رهبری در 10 ماهه قبل و بعد از انتخابات است که با عنوان "عمود خیمه" نامگذاری و با دسته بندی موضوعی در 5 بخش، در قالب متن، صوت و فیلم برای استفاده مخاطبان ارائه شده است. همچنین در این قسمت حدود 150 قطعه صوتی و تصویری از سخنان معظم له که موضوعات کلیدی در آن ها تبیین شده با قابلیت کاربرد در دستگاه تلفن همراه تهیه و درج شده است.

عسگری عنوان کرد:‌ در ماه‌های گذشته جمعی از متعهدین انقلاب اسلامی در سراسر کشور به بحث و بررسی مسائل مربوط به انتخابات پرداخته‌اند. این موضوع دستمایه بخش چهارم این مجموعه بود که مواضع حدود 50 تن از این افراد در قالبهای مختلف ارائه شده است.

وی در ادامه گفت: ریزش‌ها و رویش‌ها، جریان شناسی پدیده فتنه در صدر اسلام و تطابق آن با وقایع اخیر قسمت پنجم این نرم‌افزار را تشکیل می‌دهد و در 5 زیرگروه از جمله فتنه در صدر اسلام، در کلام امیرالمومنین(ع)، در بیانات مقام معظم رهبری، فتنه و انتخابات و ... تقسیم بندی شده است.

مدیر موسسه فرهنگی نرم افزاری آرمان اظهار کرد: در بخش پایانی نیز تولیدات رسانه‌ای چون شعر، طنز، کاریکاتور، عکس، مستند، کتابخانه و... گردآوری شده که مرتبط با موضوعات نرم افزاری است و با نام" انعکاس" در دسترس مخاطبان قرار می گیرد.

کار تولید این نرم افزار از 3 ماه پیش آغاز شده و در روزهای آینده به پایان خواهد رسید.

