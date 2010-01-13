"بهرام چوبینه" به کیانیان تقدیم شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کیانیان چهره شناخته شده بازیگری سینما، تئاتر و تلویزیون سه‌شنبه 22 دی‌ماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر از میهمانان ویژه اجرای نمایش "بهرام چوبینه" نوشته و کارگردانی شکرخدا گودرزی بود و گروه نمایش نیز اجرای خود را به او تقدیم کرد. نمایش "بهرام چوبینه" روایتگر زندگی و مرگ بهرام چوبینه سردار ایران زمین دوره ساسانیان است.



فریبرز عرب‌نیا، حمید ابراهیمی، افشین زارعی، داود فتحعلی‌بیگی، طوفان مهردادیان، سیروس همتی، نادیا فرجی و پردیس افکاری از جمله بازیگران نمایش "بهرام چوبینه" هستند که ساعت 19:30 در سالن 115 نفری قشقایی به صحنه می‌رود.

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