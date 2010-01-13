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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۰۶

خیابان مطهری به بزرگراه شهید صیاد یک ماه دیگر متصل می شود

خیابان مطهری به بزرگراه شهید صیاد یک ماه دیگر متصل می شود

پروژه اتصال خیابان مطهری در صورت مساعدت شرایط جوی ظرف یک ماه آینده به بزرگراه صیادشیرازی گشایش می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی و عمرانی منطقه هفت شهرداری تهران از اتمام تملک معارضان پروژه اتصال مطهری به صیاد خبر داد و گفت: تمام معارضان تاسیساتی این پروژه از میان برداشته شده است.

سعید احمدیانی همچنین از پیشرفت 95 درصدی رفع معارضان ملکی خبر داد و گفت: تنها سه پلاک باقی مانده که بحث های حقوقی آن هنوز از بین نرفته و به زودی مشکل آنها نیز برطرف می شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که شرایط جوی این امکان را به ما بدهد و مشکل خاصی به وجود نیاید ظرف یک ماه آینده فاز دوم پروژه اتصال خیابان مطهری به بزرگراه صیاد نیز به پایان می رسد.

معاون فنی و عمرانی منطقه هفت شهرداری تهران با اشاره به اتمام فاز اول پروژه یاد شده گفت: این فاز از خیابان شریعتی شروع و تا خیابان سروش به طول حدود 200 متر منتهی می شود.

به گفته احمدیانی، فعالیت عمرانی این پروژه ظرف یک ماه آینده پایان می پذیرد و آماده بهره برداری می شود.

کد مطلب 1016430

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