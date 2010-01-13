خیابان مطهری به بزرگراه شهید صیاد یک ماه دیگر متصل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فنی و عمرانی منطقه هفت شهرداری تهران از اتمام تملک معارضان پروژه اتصال مطهری به صیاد خبر داد و گفت: تمام معارضان تاسیساتی این پروژه از میان برداشته شده است.

سعید احمدیانی همچنین از پیشرفت 95 درصدی رفع معارضان ملکی خبر داد و گفت: تنها سه پلاک باقی مانده که بحث های حقوقی آن هنوز از بین نرفته و به زودی مشکل آنها نیز برطرف می شود.

وی تصریح کرد: در صورتی که شرایط جوی این امکان را به ما بدهد و مشکل خاصی به وجود نیاید ظرف یک ماه آینده فاز دوم پروژه اتصال خیابان مطهری به بزرگراه صیاد نیز به پایان می رسد.

معاون فنی و عمرانی منطقه هفت شهرداری تهران با اشاره به اتمام فاز اول پروژه یاد شده گفت: این فاز از خیابان شریعتی شروع و تا خیابان سروش به طول حدود 200 متر منتهی می شود.

به گفته احمدیانی، فعالیت عمرانی این پروژه ظرف یک ماه آینده پایان می پذیرد و آماده بهره برداری می شود.