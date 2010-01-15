امیدی به دریافت یارانه های حمل و نقل عمومی نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، بخش اول گفتگو با سید جعفرتشکری هاشمی روز چهارشنبه منتشر شد که محور اصلی آن رابطه میان قیمتهای نازل بلیطهای اتوبوس و مترو و تاثیر آن بر عدم کاهش آلودگی هوای تهران بود. بخش دوم و پایانی این گفتگو را با هم می خوانیم.

* خبرگزاری مهر - گروه اجتماعی: طبق قانون توسعه حمل و نقل عمومی باید 1300 میلیارد تومان در چند ساله اخیر برای توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی تهران اختصاص می یافت. چه مقدار از این رقم در این چند ساله محقق شده است؟

- تشکری هاشمی: در قانون توسعه حمل و نقل عمومی توصیه شده که چهار هزار میلیارد تومان برای توسعه شهری سالانه در کشور در نظر گرفته شود و همانطور که می دانید هم اکنون یک سوم حمل و نقل شهری کشور باید به شهر تهران تعلق بگیرد. یعنی ما باید یک سوم کل این مبلغ یعنی یک هزار و 300 میلیارد تومان آن را از دولت دریافت کنیم اما در نهایت مبلغی که به شهرداری تهران به عنوان متولی حمل و نقل عمومی پایتخت ایران پرداخت شده برای دو سال اخیر حداکثر 200 میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که این موضوع هنوز برای سال 88 محقق نشده است.

* با این وجود من هنوز جواب خودم را در رابطه با یارانه شرکت اتوبوسرانی تهران مبنی بر نیاز 320 میلیاردی برای سال 88 و اینکه از این مبلغ تنها 13 میلیارد پرداخت شده است دریافت نکردم. با توجه به اینکه تنها دو ماه دیگر هم تا پایان سال باقی نمانده آیا قرار است تجربه سالهای قبل تکرار شود؟

- نه ما امسال رویه را عوض می کنیم. با شورای شهر صحبت کرده ایم و کارهای کارشناسی انجام شده و قرار است قیمت تمام شده هر جابجایی در شهر را محاسبه می کنیم و این قیمت را به همه دستگاههای مسئول ارائه خواهیم کرد.

برای سال 88 هیچ امیدی به تامین مابقی بودجه 407 میلیاردی مترو و اتوبوسرانی از سوی دولت نداریم تشکری هاشمی

* این مسئله چه کمکی به حل مشکل خواهد کرد؟ همین الان هم بدون محاسبه می توان حدس زد که قیمت تمام شده بسیار بیشتر از آن چیزی هست که وجود دارد.

- خوب این موضوع کمک خواهد کرد تا مردم و مسئولان قیمت دقیق و شفاف هر جابجایی در تهران را بدانند. کسی هم اگر روی این مسئله و روی قیمت و اعداد ارقام اعلام شده حرف دارد بیاید و استدلالهای ما را بشنود. ما تاکنون از ظرفیتهای قانون به خوبی استفاده نکرده ایم. شاید تاکنون از ظرفیتهای خوب قانون استفاده نکرده ایم.

* اما قانون صریحاً دولت را موظف کرده است که مابه التفاوت قیمت واقعی بلیط اتوبوس و مترو و قیمت فعلی آن را پرداخت کند. بخشی دیگر را هم باید مردم پرداخت کنند.

- به هر حال منابع دولت هم محدود است و باید به نقش مجلس هم در این بین توجه داشته باشیم.

* اما مجلس معتقد است که همکاری اش خیلی هم خوب بوده و این دولت است که به وظایفش عمل نمی کند؟

- به نظر من تاکتیکهای تصویب قانون در مجلس باید به گونه ای باشد که منجر به خروجی قطعی شود. وقتی ردیف مستقلی تعریف می شود و سقف بودجه ای هم گذاشته می شود و مصوبات در نحوه تصویب با اما و اگر همراه می شود و الزامی هم برای اجرای آنها وجود ندارد و تکلیف قطعی هم نداشته باشد، نتیجه می شود همین اوضاعی که می بینیم و این ماجرا به جایی هم نخواهد رسید.

* آقای تشکری هاشمی اجازه بدهید کمی بدون تعارف با هم حرف بزنیم. شما به عنوان مدیر رده بالای شهرداری تهران که نمی توانید بر روی احتمالات سرمایه گذاری کنید. الان چیزی به پایان سال نمانده و بیش از 80 درصد بودجه مورد نیاز شهرداری در امر حمل و نقل عمومی همچون این چند ساله اخیر بلاتکلیف مانده است. راهکار شهرداری برای حل مشکلات مردم چیست آیا فکری در این باره کرده اید؟

- امیدمان به حل این مسئله در ساختارهای دولت تنها 10 تا 20 درصد است. ما باید به یک مرحله عقبتر برگردیم. ما مسئله را باید از نقطه آغاز یعنی در مجلس شروع کنیم. اگر این چالش در بودجه پیش بینی شده بود ما به این مشکلات نمی رسیدیم. برای بودجه سال آینده من فکر می کنم مجلس باید راهکارهای قاطعانه تری برای اجرای دولت به تعهداتش تصویب کند و یا اینکه مجلس باید از محل اختیارات خود استفاده کرده و آن را لحاظ کند. کمیسیون تلفیق برای حل همین گونه مسائل است و همچنین باید شهرها داری ردیف بودجه مستقلی باشند. الان مجلس باید برای کلانشهرها و مسئله حمل و نقل عمومی آنها ردیف مشخص، بودجه مشخص و تکلیف مشخص لحاظ کند. اینکه مصوبه ای مشروط و مبهم باشد فایده ای ندارد و به جایی نمی رسد.

* ما بالاخره پاسخمان را دریافت نکردیم. شما باید واضح توضیح دهید برای این 407 میلیارد کسری بودجه در سالی که تنها 2 ماه به پایانش مانده است چه فکری کرده اید و آیا کاری از دستتان بر می آید و امیدی دارید؟

- حقیقتأ برای تا پایان سال هیچ امیدی نداریم. امیدی که همین 13 میلیاردی که دریافت کرده ایم 14 میلیارد بشود هم نداریم. کل پولی که دولت برای توسعه و تجهیز حمل و نقل عمومی کشور تاکنون پرداخت کرده 27 میلیارد تومان بوده که از این رقم فقط 13 میلیارد آن به تهران رسیده است.

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