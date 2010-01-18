دکتر علی گرانمایه پور در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه توسعه همه جانبه تا چه حد به رسانه های قوی و مقتدر نیازمند است، گفت: ماهیت روزنامه نگاری توسعه هم تعریف و تشویق است و هم نقد و انتقاد، یعنی روزنامه نگاری توسعه یکی از محورهای آسایش این است که هم پیشرفتها را منعکس کند و هم شکستها را .

این مدرس روزنامه نگاری تصریح کرد: نکته ای در روزنامه نگاری است و آن این است که در روزنامه نگاری توسعه ، روزنامه نگاری امید دادن و آینده دادن به افکارعمومی است . متأسفانه این مقوله هم در روزنامه نگاری توسعه در اغلب کشورهای جهان سوم دیده نمی شود و عمدتاً توسعه را به نحو دیگری منعکس می کنند .

وی افزود: بحث دیگر در توسعه این است که توسعه مدیون کار جمعی است و دولتها باید سازمان دهنده یک کار جمعی باشند اما بسیاری از دولتها در جهان سوم توسعه را به فرد منتهی می کنند .

این استاد ارتباطات دانشگاه آزاد اظهار داشت: روزنامه نگاری توسعه باید معایب و مزایای موفقیتهای طرحها را تشریح و برنامه دولت رابرای مردم تفصیل کند. اما اگر این روزنامه نگاری به جای روشنگری افکارعمومی به ستایش فرد یا افراد بپردازد، جز یک روزنامه نگاری شکست خورده چیز دیگری نیست.

گرانمایه پور در مورد نقش رسانه در توسعه سیاسی و فرهنگی گفت: مقوله توسعه سیاسی و فرهنگی از مقوله توسعه جدا نیست. واقعیتی در توسعه سیاسی و اجتماعی وجود دارد و آن این است که در توسعه اجتماعی شما به سطح آگاهی های جامعه توجه ویژه ای دارید و توسعه اجتماعی یعنی اینکه به مردم می گویید بهداشتشان باید چگونه باشد عبور و مرور و ترافیک و شهرهایشان ، حقوق شهروندی باید چگونه باشد . این بخشی از توسعه اجتماعی است که روزنامه نگاری توسعه به آن کمک می کند.

نویسنده کتاب "نقش فرهنگ سازمانی در مدیریت رسانه " یادآورشد: در اینجا چالش بزرگی که برای رسانه رخ می هد در عصر جدید بحث مشروعیت در رسانه است ، در سالهای اخیر مهمترین بحثی که برای رسانه ها و برای آگاه سازی افکار عمومی وجود دارد بحث مشروعیت است و این مشروعیت چیزی نیست که یک شبه و یک روزه بدست آید بلکه مترتب با وضعیت رسانه ها است.