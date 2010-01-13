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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۲۵

در نخستین روز هوای پاک/

میزان غلظت آلاینده ذرات معلق در هوای تهران افزایش یافته است

میزان غلظت آلاینده ذرات معلق در هوای تهران افزایش یافته است

بر اساس اعلام مرکز هماهنگی اطلاع رسانی آلودگی هوا و اطلاعات رسیده از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا بر میزان غلظت آلاینده ذرات معلق در هوای تهران نسبت به روز گذشته در همین ساعت افزوده شده و از میزان غلظت آلاینده منواکسیدکربن کاسته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاه استانداری به لحاظ آلاینده منواکسیدکربن و ایستگاههای استانداری، پارک رز، شهرداری منطقه چهار، شهرداری منطقه 19، آزادی، امام خمینی و قلهک به لحاظ آلاینده ذرات معلق در سایر نقاط در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری در پاره ای نقاط همراه با غبار محلی خواهد بود. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در آستانه شرایط ناسالم قرار گیرد. لذا توصیه می شود در این مناطق، بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.

کد مطلب 1016447

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