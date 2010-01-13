میزان غلظت آلاینده ذرات معلق در هوای تهران افزایش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، میانگین غلظت هر دو آلاینده به غیر از ایستگاه استانداری به لحاظ آلاینده منواکسیدکربن و ایستگاههای استانداری، پارک رز، شهرداری منطقه چهار، شهرداری منطقه 19، آزادی، امام خمینی و قلهک به لحاظ آلاینده ذرات معلق در سایر نقاط در حد مجاز بوده و شاخص کیفیت هوا هم اکنون در شرایط سالم است.

همچنین گزارش هواشناسی حاکی از آسمانی نیمه ابری در پاره ای نقاط همراه با غبار محلی خواهد بود. به این ترتیب انتظار می رود شاخص کیفیت هوا به غیر از مناطق پر تردد و شلوغ در آستانه شرایط ناسالم قرار گیرد. لذا توصیه می شود در این مناطق، بیماران قلبی و تنفسی، سالمندان و خردسالان از تردد در هوای آزاد خودداری کنند.