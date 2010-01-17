دکتر مصطفی قانعی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اگر مراکز رشد و ارتباط با صنعت در وزارت علوم رشد کرده است به این دلیل است که این گروه صاحب این نهادها و قوانین بوده اند و وقتی آموزش پزشکی از وزارت علوم جدا شد نه قوانین و نه ساختارها به این حوزه علوم پزشکی اضافه نشد.

وی اضافه کرد: از سوی دیگر برخی از کارگزاران نظام این موضوع را برای وزارت بهداشت قائل نبودند و به دلیل اینکه تنها قائل به حوزه سلامت به عنوان وظیفه وزارت بهداشت بودند ما در این زمینه عقب ماندیم. اکنون نیز از دید برخی کارگزاران نظام وزارت بهداشت، وزارتخانه ای برای ارائه خدمات است و چندان به عنوان نهاد علمی به آن نگاه نمی کنند.

قانعی یادآور شد: تاکنون در مجلس از وزیر بهداشت در مورد علم کشور از آنها سئوال نشده و حتی وقتی از آنها برنامه می خواهند در مورد توسعه علمی از آنها سئوال نمی شود. البته اگر می خواهید ببینید یک روزی وضع وزارت بهداشت خوب شده، زمانی است که وزیر بهداشت دیگر دغدغه بیمه و درمان نداشته باشد و آن وقت می تواند در مورد بحث های علمی سخن بگوید.

وی اظهار داشت: سه هزار و 200 میلیارد تومان بودجه کشور در تحقیقات است و این درحالی است که سهم ما تنها سه درصد این بودجه است. در حالی که 10 هزار هیئت علمی داریم و تعداد زیادی از پزشکان فوق تخصص نیز که در دانشگاهها حضور دارند به عنوان پژوهشگر به حساب نمی آید.

معاون وزیر بهداشت یادآور شد: ما آنها را کوچک دیده ایم و باعث شده که آنها را رها کنیم در حالیکه دانشگاههای علوم پزشکی هر روز در حال تولید علم هستند اما ظرفیت پذیرش و افرادی هم که علاقمند به پژوهش هستند مشخص است اما کسی آنها را جزء پژوهشگران نمی داند و این بدنه هر روز در حال فربه شدن است.

قانعی با بیان اینکه اکنون وزیر بهداشت باید تمام تلاش خود را بکند که بیماران نمیرند، گفت: اگر توقع است که فعالیتهای علمی حوزه وزارت بهداشت توسعه یابد باید در بخش قوانین و برنامه های کشوری تغییراتی رخ دهد. این موضوع باید جزء ماموریت های وزارت بهداشت قرار بگیرد و در دید قانونگذار هم باید فرصتی داده شود که به این مقولات علمی بپردازند.

وی تاکید کرد: اگر سهم تحقیق وزارت بهداشت را اضافه کنند، مراکز رشد علوم پزشکی افزایش می یابند و تنها به مراکز رشد دارویی هم اکتفا نمی کنیم و مراکز رشد می توانند وارد فعالیتهای پیشگیرانه شوند.

معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت اضافه کرد: کشور باید به فرهنگی برسد که ببیند اگر گردش مالی بخشی بالا است اعتبار لازم را برای تحقیقات این حوزه اختصاص دهد. در صورتی که اعتبار بهداشت و درمان کل دستگاههای کشور را محاسبه کنیم متوجه می شویم که هیچ تحقیقی برای کاهش این اعتبار صورت نمی گیرد اما در این میان باید ماموریت تعریف کنند تا هزینه های درمانی کاهش یابد.

وی تاکید کرد: ما در هر رشته تخصصی پزشکی دانشمند و پژوهشگر بسیار داریم اما چون این ماموریت و زیر ساخت برای وزارت بهداشت تعریف نشده است کارها بدون توجه به پتانسیل صورت می گیرد.