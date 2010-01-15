عطر نرگس در کازرون پیچید/ هویت کازرون پنهان در زیر کم توجهی ها

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شهرستان کازرون در فاصله 122 کیلومتری غرب شیراز قرار گرفته و به لحاظ تاریخی نیز یکی از شهرهای با سابقه و تمدن فارس به شمار می رود.

نرگس زارهای شهرستان کازرون در منطقه جره و بلبلک واقع شده و در منطقه جره مساحتی حدود 23.5 هکتار و با تولید گل نرگس در مساحتی حدود هشت هکتار و در منطقه بلبلک با مساحتی 7.5 هکتار و گل نرگس معادل چهار هکتار را تشکیل می دهد و علاوه بر این در شش دشت دیگر منطقه نیز نرگس زارها وجود دارند.

نرگس شهلای کازرون از جمله نوع نرگس هایی است که از نظر مرغوبیت، شرایط منحصر به فردی را داراست که سایر نرگسها ندارند.

نرگس زارهای این شهرستان با مساحتی حدود 65 هکتار یکی از جاذبه های گردشگری کازرون به شمار می رود که در زمان کشت این محصول جلوه خاصی را به شهرستان می بخشد.

گل نرگس در استان فارس علاوه بر کازرون در منطقه خفر، شیراز و شهرستان فراشنبد نیز تولید می شود اما عطر نرگس کازرون از سایر مناطق استان فارس منحصر به فردتر و بهتر است.

در اولین بارندگی سال پیازچه های گل نرگس خریداری و بعد از شیارکشی زمین، کشت می شود و تا بهمن ماه نیز به بهره برداری می رسد.

هر پیازچه بین سه تا پنج گل نرگس به بار می آورد و پیازچه ها نیز به طور معمول از بهبهان به طور متوسط هر کیلو به قیمت 20 تا 30 هزار ریال خریداری و برای هر هکتار نیز دو تا سه میلیون هزینه، براری خرید آنها در نظر گرفته می شود.

نرگس زارهای کازرون اما در پی برخی مشکلات امسال توسعه نیافته و از این بابت مسئولان می توانند با کمی توجه باعث شوند که این جنبه از هویت شهرستان کازرون که طی این مدت مهجور مانده احیا شود.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کازرون در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: امسال به خاطر اینکه قدرت خرید تولید کنندگان کم بود و دولت نیز برای این امر هزینه چندانی در نظر نگرفت پیازچه های بیشتری خریداری نشد و به همین منظور نیز نرگس زارهای این شهرستان توسعه چندانی نیافت.

جهانزیر والی با اشاره به اینکه نرگس کازرون پس از تولید به شیراز، تهران و در برخی مواقع به کشورهای خلیج فارس صادر می شود، افزود: این امکان برای کازرون وجود ندارد که تولیدات خود را به صورت مستقیم صادر کنند و در پی این امر تولیدات کازرون از شیراز به خارج از کشور صادر می شود و اگر ساختار مناسبی برای این امر تدوین شود صدور نرگس به طور مستقیم از کازرون می تواند تبعات مناسب و مهمی برای این شهرستان در پی داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: گل نرگس در شهرستان کازرون به اندازه کافی برای مصرف داخلی استان فارس تامین می شود و در این خصوص در استان کمبودی وجود ندارد.

نرگس های کازرون امسال در آستانه به بار نشستن قرار دارند و این امر شاید زنگ توجهی برای مسئولان امر باشد تا به این بعد از کازرون نیز توجه خاصی صورت گیرد.

شهرستان کازرون به عنوان زیستگاه نرگس ایران شناخته می شود و احیای نرگس زارهای این منطقه می تواند نه تنها در توسعه نرگس زارهای کازرون موثر باشد بلکه در ابعاد دیگر اقتصادی این شهرستان نیز موثر واقع خواهد شد.

یکی از ابعادی که می تواند در این بخش موثر باشد توجه به حوزه طبیعت گردی کازرون است که با معرفی نرگس زارهای کازرون، حوزه اکوتوریسم منطقه را نیز می توان احیا کرد.

نرگس زارهای کازرون به همراه آثار تاریخی این شهر و تالاب بین المللی پریشان جزء مهمی از هویت این شهرستان محسوب می شود که با توجه بیشتر به این بخش می توان قدمی موثر در راه معرفی این شهرستان و نرگس کازرون برداشت.