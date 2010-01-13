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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۱۷

اختتامیه مسابقات قرآنی "تنفس صبح" برگزار می‌شود

اختتامیه مسابقات قرآنی "تنفس صبح" برگزار می‌شود

اختتامیه نخستین دوره مسابقات قرآنی "تنفس صبح" ویژه جوانان شهر تهران در چهار بخش حفظ، قرائت، اذان و مفاهیم، پنجشنبه 24 دی ماه به همت خانه شهریاران جوان در مجتمع شهید مختار سلیمانی برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قرآنی "تنفس صبح" با هدف ارتقای فرهنگ قرآنی در جامعه، ترویج هرچه بیشتر اخلاق قرآنی بین جوانان، آشنایی جوانان با احکام و اندیشه‌های قرآنی ویژه جوانان 15 تا 27 ساله تهرانی برگزار شد.

400 جوان از مناطق 22 گانه شهر تهران در این جشنواره شرکت کردند که برگزیدگان آنها 24 دی ماه، طی مراسمی در حضور اساتید علوم قرآنی و قاریان بین المللی و مدیران شهری، در مجتمع شهید مختار سلیمانی معرفی خواهند شد.

این مراسم از ساعت 15 تا 18 در چهارراه یافت آباد، چهارراه قهوه‌خانه، میدان جانبازان، مجتمع فرهنگی شهید مختار سلیمانی برگزار می‌شود.

 

کد مطلب 1016483

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