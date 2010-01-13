برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال از شبکه سوم سیما اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش زنده مسابقات فوتسال از شبکه سوم سیما به شرح زیر است:

جمعه - 25/10/88

* استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:15 (لیگ برتر فوتبال)

شنبه - 26/10/88

* شاهین بوشهر - پرسپولیس تهران، ساعت 15:15 (لیگ برتر فوتبال)

* چلسی - ساندرلند، ساعت 18:30 (لیگ برتر انگلستان)

* اتلتیک بیلبائو - رئال مادرید، ساعت 22:30 (لالیگا اسپانیا)

یکشنبه - 27/10/88

* بارسلونا - سه‌ویا، ساعت 00:30 (لالیگا اسپانیا)

* میلان - سیه‌نا، ساعت 17:30 (سری آ باشگاه‌های ایتالیا)

سه شنبه - 29/10/88

* منچسترسیتی - منچستریونایتد، ساعت 23:15 (کارلینگ کاپ انگلستان)

پنجشنبه - 1/11/88

* پرسپولیس - راه آهن شهرری، ساعت 15:15 (لیگ برتر فوتبال)

شنبه - 3/11/88

* استیل آذین - استقلال تهران، 14:45 (لیگ برتر فوتبال)