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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۱:۳۱

برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال از شبکه سوم سیما اعلام شد

برنامه پخش زنده مسابقات فوتبال از شبکه سوم سیما اعلام شد

شبکه سوم سیما طی روزهای پایانی هفته جاری و هفته آینده اقدام به پخش مهمترین مسابقات فوتبال داخلی و خارجی خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پخش زنده مسابقات فوتسال از شبکه سوم سیما به شرح زیر است:
جمعه - 25/10/88
* استقلال تهران - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:15 (لیگ برتر فوتبال)
شنبه - 26/10/88
* شاهین بوشهر - پرسپولیس تهران، ساعت 15:15 (لیگ برتر فوتبال)
* چلسی - ساندرلند، ساعت 18:30 (لیگ برتر انگلستان)
* اتلتیک بیلبائو - رئال مادرید، ساعت 22:30 (لالیگا اسپانیا)
یکشنبه - 27/10/88
* بارسلونا - سه‌ویا، ساعت 00:30 (لالیگا اسپانیا)
* میلان - سیه‌نا، ساعت 17:30 (سری آ باشگاه‌های ایتالیا)
سه شنبه - 29/10/88
* منچسترسیتی - منچستریونایتد، ساعت 23:15 (کارلینگ کاپ انگلستان)
پنجشنبه - 1/11/88
* پرسپولیس - راه آهن شهرری، ساعت 15:15 (لیگ برتر فوتبال)
شنبه - 3/11/88
* استیل آذین - استقلال تهران، 14:45 (لیگ برتر فوتبال)

کد مطلب 1016486

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