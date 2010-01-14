انتقاد نماینده اهر از نحوه استخدام نیروهای غیربومی در دانشگاه آزاد

غلامحسین مسعودی ریحان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهر گفت: درحالیکه استخدام نیرو در یک مکان علمی باید به صورت عادلانه و کاملا سیستماتیک باشد اما به نظر می رسد این امکان در دانشگاه آزاد واحد اهر وجود ندارد.

رئیس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی با اظهار نارضایتی از نحوه استخدام کارکنان این دانشگاه افزود : شهرستان اهر با 23 درصد نرخ بیکاری بالاترین میزان بیکاری استان را به خود اختصاص داده که این امر به برخی سیاست های سلیقه ای مدیران محلی باز می گردد.

مسعودی ریحان تصریح کرد: اکثر 23 درصد نرخ بیکاری شهرستان اهر را فارغ التحصیلان کارشناسی و کارشناسی ارشد و حتی دکترا تشکیل می دهند و انتظار دارند هرگونه استخدام در دانشگاه از طریق فراخوان و آزمون انجام گیرد.

عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر نوعی سوء مدیریت رنج می برد، افزود: در طول یک ترم گذشته از نزدیک در جریان مسائل و مشکلات دانشجویان و اساتید و کارمندان در این دانشگاه قرار گرفتم و متاسفانه باید بگویم فضا و روح حاکم بر این دانشگاه شایسته یک محیط علمی نیست.

مسعودی ریحان، مدیریت و تقویت سرمایه نیروی انسانی را از مهمترین عوامل توسعه بر شمرد و افزود: دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر دارای اساتید شاخص و توانمندی است و باید فضا را برای بهره مندی بیشتر از حضور آنها در جهت پیشرفت و توسعه منطقه فراهم نمود.

وی با اظهار تاسف از عدم رعایت اولویت استخدام برای خانواده شهدا در واحد اهر گفت:فقط افرادی می توانند در این دانشگاه جذب کار شوند که از طرف خود مدیریت یا از طرف اشخاص دیگری سفارش شده باشند و این موضوع آزار دهنده است.

مسعودی ریحان با انتقاد شدید از بکارگیری ناعادلانه نیروهای غیربومی در این واحد دانشگاهی با وجود خیل بیکاران تحصیلکرده در اهر افزود: همه روزه چندین اتوبوس و مینی بوس و حتی سواری، نیروهای غیربومی این دانشگاه را بین تبریز و اهر جابه جا می کنند.

نماینده مردم اهر و هریس با بیان اینکه یکی از دلایل اخذ شهریه های بالا از سوی دانشگاه آزاد، تامین هزینه های این مجموعه است افزود: هزینه کردن شهریه خانواده هائی که حتی با فروش طلاجات همسر و فرزندانشان شهریه های دانشگاه آزاد را تامین می کنند در موارد بی مورد به دور از انصاف است.

وی با بیان اینکه نبود تحصیلکرده در سطح بالا در این منطقه بهانه ای بیش نیست یادآور شد: در این مجموعه حتی کارمندان و نگهبانان نیز از تبریز می آیند که جای تاسف دارد.

مسعودی ریحان هشدار داد: بیکار ماندن فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد و حتی دکترا در اهر به طور حتم طبعات اجتماعی و فرهخنگی زیادی برای منطقه به بار خواهد داشت.

وی تنها راه حل این معضل را به کارگیری نیروهای توانمند از طریق آزمون های قانونی و علمی عنوان کرد و گفت : نیاز های این دانشگاه باید مشخص شود و مطابق فراخوان همه افراد متقاضی و حتی افراد به کار گیری شده از ابتدای دوره مدیریت حاضر این دانشگاه در آزمون شرکت کرده و پس از قبولی، در این واحد مشغول به کار گردند.

عضو کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس در عین حال با اشاره به نقش سازنده دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه فضای آموزشی وفرهنگی و اقتصادی و پاسخگویی به خیل عظیم متقاضیان تحصیلات دانشگاهی در کشور افزود:ترکیب هیئت امناء و مدیریت عالی دانشگاه آزاد اسلامی شخصیت های شاخص علمی و توانمندی هستند و بر هرگونه امور واحدهای دانشگاهی نظارت دارند.