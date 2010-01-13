مهران شاهین طبع که تیمش در دیدار نیم فصل نخست مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‏های کشور موفق به شکست دانشگاه آزاد شده بود، به خبرنگار مهر گفت: البته این موضوع باعث نخواهد شد دیدار دوباره با این تیم را دست کم بگیریم. چون معمولا نوسانات دانشگاه آزاد در دیدارهای خانگی این تیم به ضرر حریف مهمان تمام می‏شود!

وی ادامه داد: دانشگاه آزاد جزو آن دسته از تیم‎هایی است که ممکن است طی دو هفته متوالی با شرایط کاملا متفاوت دیدارهای خود را برگزار کند. البته در صورتی که در یکی از تیم‎ها میزبان و در دیگری مهمان باشد. به همین دلیل در مجموع فراز و نشیب‏های زیادی را تا این هفته داشته است. اما این بی ثباتی نباید باعث غفلت دیگر تیم‎ها شود.

سرمربی تیم بسکتبال صبامهر قزوین یادآور شد: دانشگاه آزاد در دیدارهای خانگی کاملا متفاوت با تیمی است که در دیگر شهرها بازی می‏کند. شکست دانشگاه آزاد در تالار آزادی آنچنان در دسترس هم نیست. حتی برای ما که در نیم فصل اول مسابقات به سختی این تیم را شکست دادیم.

شاهین‏طبع با تاکید بر اهمیت پیروزی در دیدار مقابل دانشگاه آزاد تصریح کرد: اگر نتیجه را واگذار کنیم موقعیت فعلی در جدول و رقابت پایاپایی که با پتروشیمی داریم را از دست خواهیم داد. پس نباید 2 امتیاز این بازی را از دست بدهیم. بازیکنان صبامهر باید بیشتر از همیشه دوندگی داشته باشند تا برای اجرای تفکرات حمله و دفاعی با مشکل مواجه نشوند. اگر بازیکنانم در دویدن کم نیاورند می‏توانیم امیدوار به نتیجه‏گیری باشیم.

دیدار تیم‏های بسکتبال دانشگاه آزاد تهران و صبامهر قزوین در چارچوب هفته پانزدهم مسابقات لیگ برتر باشگاه‎های کشور فردا (پنجشنبه) در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی برگزار خواهد شد.