رقابت دانشگاه آزاد و فولاد ماهان سپاهان برای صدرنشینی

به گزارش خبرگزاری مهر، یازدهمین هفته مسابقات لیگ واترپلو برتر واترپلو روز جمعه در شهرهای کرمان ، تهران ، زنجان، بندرانزلی و گچساران با انجام 5 دیدار برگزار می شود و در تهران تیم دانشگاه آزاد، صدرنشین لیگ برتر واترپلو با تربیت بدنی فارس دیدار خواهد کرد. دانشگاه آزاد که عنوان قهرمانی نیم فصل را در اختیار دارد با پیروزی در این دیدار خانگی می تواند فاصله خود را با تیم های تعقیب کننده بیشتر کند.

دیدارهفته گذشته تیم دانشگاه آزاد به دلیل حاضر نشدن تیم هیئت شنای خوزستان( نامساعد بودن شرایط جوی) به تعویق افتاد تا این تیم نخستین مسابقه دور برگشت را مقابل تربیت بدنی فارس برگزار کند.

در شهرگچساران، نفت و گاز این شهر و فولاد ماهان سپاهان ( تیم دوم جدول) حساس ترین دیدار هفته را برگزار خواهند کرد ، دیداری که فولاد ماهان با پیروزی در آن می تواند به صدر نشینی لیگ برتر امیدوار باشد.

در سایر دیدارها صنعت زغال کرمان میزبان نفت امیدیه، تیم سوم لیگ خواهد بود. تیم نفت امیدیه نیز برای صعود به رده های بالای جدول امیدوار است تا مقابل تیم میانه جدولی زغال کرمان یک پیروزی بیرون از خانه را جشن بگیرد .

در بندرانزلی تیم هیئت شنای گیلان از تیم هیئت شنای خوزستان پذیرایی خواهد کرد و در زنجان هیئت شنای این شهر به مصاف هیئت شنای آذربایجان شرقی می رود . تمامی دیدار های هفته یازدهم راس ساعت 15 برگزار خواهد شد.

درحال حاضر تیم دانشگاه آزاد با 18 امتیاز و یک بازی کمتر و با توجه به پیروزی در دیدار رو در رو مقابل تیم فولاد ماهان سپاهان در صدر جدول لیگ برتر قرار دارد، تیم فولاد ماهان با همین تعداد امتیاز دوم است و تیم نفت امیدیه با 16 امتیاز در مکان سوم جدول قرار دارد.

رقابت های لیگ برتر واترپلو باشگاه های کشور با حضور 10 تیم در یک گروه و به صورت رفت و برگشت برگزار می شود.