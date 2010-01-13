تصاویر شگفت انگیز تولید هنر از خازن/ تولد هنر از دل مدارهای الکترونیکی

به گزارش خبرگزاری مهر، تا به حال بسیار دیده شده است که آثار هنری متفاوت از موادی که به هیچ شکلی نمی توان آنها را فعالیتهای هنری ربط داد، خلق شده و با استقبال گسترده ای نیز مواجه شده اند. موادی مانند فلزهای فرسوده، ماشینهای از کار افتاده، بطری های پلاستیکی و پارچه های پوسیده. اما استفاده از ریزترین بخشهای مدارها و قطعات الکترونیکی برای ساخت مجسمه های کوچکی که حالتهای مختلفی را به نمایش می گذارند بسیار نو و جالب توجه به نظر می آید.

لنی و مریل لنفستیس یک زوج انگلیسی با استفاده از قطعات مختلف رایانه ها و کیتهای الکترونیکی و قطعاتی مانند مقاوم مهای الکتریکی، خازنها، سیم و لامپهای کوچک LED پیکره های کوچکی را در حالتهای جالب توجه خلق کرده اند.

در یکی از مشهورترین این آثار که "تراژدی 9V" یا "تراژدی 9 ولتی" نام دارد یک جفت از شخصیتهای این مجموعه یکدیگر را در غم از دست دادن دوستشان که در زیر یک باطری 9 ولتی یا 9V له شده است در آغوش گرفته اند.

تراژدی 9 ولتی

به گفته لنی ساخت این مجموعه از پیکره های الکترونیکی کوچک در حدود دو سال به طول انجامیده است. وی می گوید یکی از مشکل ترین بخشهای کار به وجود آوردن حالت طبیعی در پیکره ها بود که به دلیل ابعاد کوچک، ایجاد این حالتها چندین ساعت به طول می انجامیده است. در ادامه تصاویری از مجموعه شگفت انگیز پیکره های الکترونیکی به همراه نام این آثار ارائه می شود.

مقاومت

تراشه میل دارید؟

وزنه برداری

استراحت پس از کار

ربوده شده

پرش از روی کیس

"مظنونین غیر همیشگی"

گلف

خرید کفش

فرار ناموفق

سیاره