محمود زنده‌نام در این باره به خبرنگار مهر گفت: مرکز هنرهای نمایش رادیو علاوه بر تهیه نمایش‌های معمول با محوریت انقلاب برای شبکه‌های مختلف رادیویی از جمله جوان، فرهنگ، ایران و البرز، نمایش رادیویی "برادر ایام" به سردبیری مجید نظری‌نسب و کارگردانی میکائیل شهرستانی را تهیه می‌کند.

وی در ادامه افزود: این نمایش در 78 قسمت تهیه که شامل دو هزار دقیقه است و در ایام دهه فجر روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود. "برادر ایام" یادآور روزهای انقلاب است. امسال برای تهیه نمایش‌های دهه فجر سعی کرده‌ایم قصه‌ها تنوع و جذابیت زیادی برای شنوندگان داشته باشد.

مدیر مرکز هنرهای نمایش رادیو خاطرنشان ساخت: این مرکز مشغول تهیه نمایش‌های رادیویی با مضامین مختلف برای رادیو نمایش است که سال آینده راه‌اندازی می‌شود.