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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۲۷

نمایش دو هزار دقیقه‌ای درباره انقلاب از رادیو فرهنگ پخش می‌شود

نمایش دو هزار دقیقه‌ای درباره انقلاب از رادیو فرهنگ پخش می‌شود

مدیر مرکز هنرهای نمایش رادیو از پخش نمایش دو هزار دقیقه‌ای با عنوان "برادر ایام" به کارگردانی میکائیل شهرستانی با محوریت انقلاب در رادیو فرهنگ خبر داد.

محمود زنده‌نام در این باره به خبرنگار مهر گفت: مرکز هنرهای نمایش رادیو علاوه بر تهیه نمایش‌های معمول با محوریت انقلاب برای شبکه‌های مختلف رادیویی از جمله جوان، فرهنگ، ایران و البرز، نمایش رادیویی "برادر ایام" به سردبیری مجید نظری‌نسب و کارگردانی میکائیل شهرستانی را تهیه می‌کند.

وی در ادامه افزود: این نمایش در 78 قسمت تهیه که شامل دو هزار دقیقه است و در ایام دهه فجر روی آنتن رادیو فرهنگ می‌رود. "برادر ایام" یادآور روزهای انقلاب است. امسال برای تهیه نمایش‌های دهه فجر سعی کرده‌ایم قصه‌ها تنوع و جذابیت زیادی برای شنوندگان داشته باشد.

مدیر مرکز هنرهای نمایش رادیو خاطرنشان ساخت: این مرکز مشغول تهیه نمایش‌های رادیویی با مضامین مختلف برای رادیو نمایش است که سال آینده راه‌اندازی می‌شود.

کد مطلب 1016514

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