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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۱۳

ظهیرالدینی در گفتگو با مهر:

ارکستر زهی"پارسیان" به رهبر ثابت نیاز دارد

ارکستر زهی"پارسیان" به رهبر ثابت نیاز دارد

ارکستر زهی"پارسیان" برای بالا بردن سطح کیفی و تکنیکی نوازنده ها به رهبر ثابت احتیاج دارد اما دعوت از رهبران با تجربه به دلیل بالا بودن هزینه ها در توان ارکستر غیر دولتی "پارسیان" نیست.

 سرپرست ارکستر زهی"پارسیان" با اعلام این خبر ضمن مثبت ارزیابی کردن حضور در کارگاه تخصصی موسیقی کلاسیک با نظارت علی رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر،گفت : سفر به ترکیه و حضور در کارگاه تخصصی موسیقی کلاسیک برای تک تک اعضای ارکستر زهی "پارسیان" خوب و ارزشمند بود چراکه آموختن از یک موسیقیدان تحصیل کرده در رشته رهبری ارکستر غنیمت است؛ اما متاسفانه آموزش هایی از این دست مقطعی است و در دراز مدت پاسخگوی نیاز ارکستر نیست.

مازیار ظهیرالدینی در ادامه به وجود رهبر ثابت برای ارکستر زهی "پارسیان" اشاره کرد و گفت : بازدهی بیش از انتظار ارکستر زمانی ممکن خواهد بود که یک رهبر ثابت داشته باشیم چرا که تمرین مداوم و حضور مستمر اعضای ارکستر به همراه یک رهبر دائم نقش مهمی در موفقیت اجرای صحنه ای یک ارکستر بازی می کند و این درحالی است که وجود مستر کلاس هایی از این دست به دلیل وقفه های طولانی کارایی چندانی ندارد .

وی در ادامه به تجربه برگزاری کارگاه تخصصی موسیقی کلاسیک با نظارت علی رهبری اشاره کرد و گفت : آموختن از علی رهبری دستاوردهای مهمی برای ارکستر داشت چرا که ارائه اطلاعات قدیمی یک رهبر با تجربه برای صدادهی ارکستر موثر است اما به اعتقاد من آشنایی و کارکردن با رهبران جوان دنیا بسیار موثر است چراکه اطلاعات جوان ترها به روزتر و یا به عبارت بهتر حرف تازه ای برای گفتن دارند.

ظهیرالدینی در ادامه به قطعات تمرین شده ارکستر پارسیان در نخستین کارگاه تخصصی موسیقی کلاسیک اشاره کرد و گفت : آثار انتخاب شده به لحاظ تکنیک از پیچ و خم های موسیقایی برخوردار بود و قطعاتی از مکتب موسیقی موتزارت و باخ را تمرین کردیم و در ادامه اپرای هملت اثر چایکوفسکی برای سازهای زهی و قطعه ای از گریک را کار کردیم.

وی در پایان درباره دلایل انتخاب این قطعات گفت : دلیل اصلی انتخاب و بازآموزی این قطعات توسط علی رهبری فراز و نشیب های موجود در این آثار است در واقع تمرین و بازآموزی این قطعات بخش تکنیکی و فنی ارکستر را تقویت می کند. 

کد مطلب 1016516

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