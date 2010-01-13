کنفرانس اتحادیه عرب سال 2011 در عراق برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، "احمد بن حلی" پس از دیدار با رئیس جمهوری و رئیس پارلمان عراق در بغداد در گفتگو با روزنامه الصباح، اظهار داشت : کنفرانس سال آتی اتحادیه عرب در عراق برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد: البته در نشست سال جاری اتحادیه عرب که در طرابلس (پایتخت لیبی) برگزار می شود، موضوع تحولات عراق بر روی میز مذاکرات وزیران امور خارجه کشورهای عربی قرار خواهد داشت.

بن حلی در ادامه مذاکرات خود با مقامهای عراقی را رضایت بخش توصیف کرد و افزود: با توجه به نزدیک شدن به موعد برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق، در این مذاکرات درباره تحولات مختلف گفتگو کردیم.

وی از حمایت کامل اتحادیه عرب از روند رو به پیشرفت دموکراسی در عراق خبر داد.

معاون دبیر کل اتحادیه عرب از دو روز گذشته به عراق سفر کرده است.