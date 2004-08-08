جشن زندگي؛ بمي ها را به زندگي عادي بازمي گرداند

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر، مهندس علي باقري زاده با اشاره به برگزاري جشن زندگي در بم گفت: اين جشن درتاريخ 9 شهريور ماه همزمان با ولادت حضرت علي (ع) آغاز وتا 20 شهريور ماه دركرمان ادامه دارد وبرگزاري اين جشن تاثير بسزايي در بازگرداندن بمي ها به زندگي عادي و طبيعي خواهد داشت.

وي گفت: در دنياي امروزي همه مردم جهان طالب صلح هستند وبايد از اين فرصت طلايي استفاده كرد وبم را به عنوان كانون صلح جهاني به مردم دنيا معرفي كرد.

وي خاطر نشان كرد: تمامي نيروهايي كه در بم حضور دارند در تلاشند تا مردم اين شهر را به زندگي عادي بازگردانند ودر اين ميان تشكلهاي غير دولتي نقش موثري را ايفا مي كنند گرچه آنها از هماهنگي وبرنامه ريزي لازم برخوردار نيستند كه اين امر نيز به دليل نداشتن تجربه اين گروهها در ايران مي باشد در غير اينصورت كار سرعت بيشتري به خود مي گرفت.

شهردار بم افزود: تشكيل يك هيات مديره براي تمامي تشكلهاي غيردولتي كه در رابطه با حوادث غير مترقبه اي كه در كشور رخ مي دهد الزامي است ، تا در صورت لزوم هماهنگيهاي لازم براي استفاده از اين گروهها به عمل آيد.

وي گفت : بدليل واقع شدن اين شهر در مسير ترانزيت وفقدان تفريحگاه وپارك ، زمينه گرايش جوانان بمي به مواد مخدر افزايش يافته وخواهان توجه بيشتر مسوولين فرهنگي كشور در خصوص احداث مراكز تفريحي ، ورزشي وفرهنگي در اين شهرستان زلزله زده هستيم .