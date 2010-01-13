تلاش کشور برای تولید واکسن سرطان/ حفظ بافتهای جنسی برای باروری

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدمهدی آخوندی روز چهارشنبه در پانزدهمین کنگره حفظ باروری با بیان این مطلب اظهار داشت: قبل از هرگونه درمان بیماران سرطانی با فریز تخمک و اسپرم آنها در بانکهای تخمدان و اسپرم می توان از ناباروری این بیماران جلوگیری کرد. اینکار در مراکز باروری صورت می گیرد.

وی به تاسیس بانک اسپرم و تخمک اشاره کرد و با انتقاد از عدم استفاده این روش در مراکز درمانی توسط برخی بیماران گفت: هنوز برخی از بیماران ما پس از بهبودی از سرطان برای باروری به ما مراجعه می کنند در حالی که این اقدام قبل از شروع درمانهای سرطانی امکان پذیر است.

رئیس پژوهشگاه ابن سینا گفت: پژوهشکده ابن سینا برای خانمهایی که از سن بلوغشان گذشته و بنا به دلایلی ازدواج نکرده اند فرصت فریز تخمک را در بانک تخمدان ایجاد کرده تا در زمان نیاز از آنها استفاده شود.

آخوندی افزود: امکان فریز تخمک و اسپرم علاوه بر بیماران سرطانی برای کودکان بیمار که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند نیز امکان پذیر است و با وجود این روش دیگر نگران ناباروری نخواهیم بود.

وی اظهار داشت: در این روش بافتهای تخمدان و بیضه در بانک تخمک و اسپرم برای زمان باروری ذخیره می‌شود.