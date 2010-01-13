استفاده از منابع طبیعی نباید ما را از توسعه علم و فناوری باز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طیبی امروز چهارشنبه در پانزدهمین کنگره سالیانه تازه های ناباروری با تاکید بر این مطلب که باید منابع مالی کشور از کار اقتصادی و نه منابع طبیعی تامین شود، گفت: در برنامه پنجم توسعه باید شاهد وضع قوانین شفاف در تاثیر توسعه و کاهش وابستگی به درآمد نفت باشیم.

وی در ارتباط با توسعه علم و فناوری در کشور اظهار داشت: سرمایه گذاری های مناسب باعث شتاب فزاینده تولید علم در کشور خواهد بود.

رئیس جهاد دانشگاهی دلایل سرعت توزیع علم را پایدار بودن امر تحقیقات، تجاری سازی یافته های علمی و تولید ثروت عنوان کرد.