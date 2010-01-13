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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۲:۰۵

تیم منتخب جودو نابینایان در لیگ بینایان به میدان می‌رود

تیم منتخب جودو نابینایان در لیگ بینایان به میدان می‌رود

هفته دوم لیگ دسته اول جودوی باشگاه های کشور روز پنج شنبه در سالن آبفای تهران برگزار می شود که تیم منتخب جودو نابینایان هم در این رقابت ها به مصاف حریفان خود می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، لیگ جودوی دسته اول کشور با حضور تیم های عقاب نهاجا، هیئت ایلام، هیئت قزوین، جوانان چناران، هیئت کهکیلویه و بویر احمد و تیم منتخب جودوی نابینایان برگزار می شود که تیم منتخب نابینایان در هفته دوم به مصاف تیم های هیئت قزوین، جوانان چناران و کهکیلویه و بویر احمد می رود.

در حال حاضر تیم عقاب نهاجا با 9 امیتاز صدرنشین این رقابت هاست.

با توجه به همکاری تیم های حاضر در لیگ، مسابقاتی که بین تیم های منتخب جودوی نابینایان با جودوکاران بینا برگزار می شود طبق قوانین نابینایان انجام می گیرد.

کد مطلب 1016552

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