اختصاص 170 میلیارد تومان برای تقویت امنیت در خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مصطفی محمد نجار سه شنبه شب در شورای اداری شهرستان اهواز اظهار داشت: برای موضوع امنیت تاکنون در هیچ استانی مصوبه نداشتیم ولی به علت شرایط خاص استان خوزستان از منابع وزارت کشور مبلغ 170 میلیارد تومان اعتبار برای تقویت این مقوله در این استان اختصاص خواهد یافت.

وی افزود: برخی از این اعتبارات به نوسازی اماکن انتظامی و ساخت مرکز فرماندهی در شهرهای جدید استان اختصاص می یابد.

نجار به معضل آبگرفتگی معابر شهرهای خوزستان هنگام بارش باران اشاره کرد و گفت: برای حل این مشکل و احداث شبکه فاضلاب در شهرهای سراسر استان مبلغ 100 میلیارد تومان اعتبار اختصاص خواهد یافت.

وزیر کشور افزود: برای تقویت شهرداری های استان در راستای توسعه محیط شهری نیز مبلغ 30 میلیارد تومان به شهرداری های سراسر استان اختصاص می یابد که امیدواریم این مبلغ نه چندان کم، محیط شهری استان خوزستان را بهبود بخشد.

نجار عنوان کرد: مبلغ 25 میلیارد تومان از منابع ستاد بحران وزارت کشور نیز برای رفع آبگرفتگی استان خوزستان اختصاص خواهد یافت ضمن اینکه 150 دستگاه اتوبوس برای تقویت ناوگان حمل و نقل درون شهری در اختیار شهرهای استان خوزستان قرار می گیرد.

وی عنوان کرد: همچنین برخلاف معمول مبلغ 24 میلیارد تومان تفاوت بودجه مترو برای تکمیل قطارشهری اهواز به این پروژه اختصاص خواهیم داد و این مبلغ به غیر از مبلغی است که از سوی دولت برای تکمیل این پروژه تعلق گرفته است.

وزیر کشور تصریح کرد: پنج میلیارد تومان برای ساماندهی مزار شهدا و 22 میلیارد تومان از محل ماده 10 وزارت کشور برای پنج هزار و 500 خانوار ساکن در مناطق حاشیه اهواز اختصاص خواهد یافت.

وی تاکید کرد: این مبالغ در جلسه هیئت دولت در استان خوزستان مطرح می شود و به احتمال فراوان به تصویب خواهد رسید ضمن اینکه کلیه این اعتبارات به صورت کامل در سال 1389 به استان خوزستان اختصاص می یابد و تنها مبلغ 170 میلیارد تومان مربوط به امنیت به تدریح در چند سال پرداخت می شود.

نجار همچنین اظهار داشت: ایران اکنون به دلیل پیشرفت و قدرتمند شدن روزافزون به بزرگترین دغدغه استکبار جهانی تبدیل شده است و این افتخار از برکات شهدا و امام راحل(ره) حاصل شده است.

وی گفت: آمریکا، انگلیس و صهیونیست با هر ترفندی قصد مقابله با پیشرفت ایران را دارد و یکی از این موارد ترور یکی از دانشمندان هسته ای کشور بود ولی راه پیشرفت ایران قطع نخواهد شد.

وزیر کشور به عنوان نماینده هیئت دولت در جلسه شورای اداری شهرستان اهواز شرکت کرد.