683 میلیارد ریال برای اجرای هشت طرح بزرگ برقی گیلان سرمایه گذاری شد

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه این تعداد پروژه در ایام دهه فجر به بهره برداری می رسند، افزود: پست 230.63.20 کیلوولت شهر صنعتی (لاکان) رشت با دو دستگاه ترانسفورماتور 160 و دو دستگاه ترانسفورماتور

، خط چهار مداره مختلط 63 و 230 کیلوولت رشت - چابکسر به طول 85 کیلومتر و ورود و خروج خط 230 کیلو ولت نیروگاه گیلان - اردبیل در پست 230 کیلو ولت شهر صنعتی رشت به طول چهار کیلومتر ازجمله این طرحهاست.

وی اظهار داشت: خط دومداره 63 کیلوولت شهید سیادتی به ابتدای خط چهار مداره رشت به طول 10.5 کیلومتر، خط دو مداره 63 کیلو ولت رشت شمالی - آستانه - سیاهکلده به طول 15 کیلومتر و ورود و خروج یک مدار 63 کیلو ولت از خط چهارمداره در پست لاهیجان دو به طول 4.5 کیلومتر از دیگر طرحهای آماده بهره برداری این شرکت است.

مدیرعامل برق منطقه ای گیلان ادامه داد: پروژه ورود و خروج کابلی یک مدار از خط شهید سیادتی - رشت مرکزی - شهید مقدم در پست 230.63 کیلوولت شهید عضدی به طول 2.3 کیلومتر و اتصالات چهار مداره 63 کیلوولت فومن به طول 6.5 کیلومتر از طرحهای مهمی است که درایام دهه فجر در استان به بهره برداری خواهد رسید.