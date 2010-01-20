دو هزار مددجو کمیته امداد گیلان خودکفا شدند

حسین علیمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در رشت افزود: از سال 65 آغازاجرای طرحهای خود کفای مدد جویان درگیلان تا کنون 20 هزار و 450 طرح خود کفای به ارزش 388 میلیارد ریال در زمینه های کشا ورزی، دامداری، شیلات، خد ماتی و صنعتی به اجرا درآمده است که ازاین تعداد دو هزار و 224 نفرازمدد جویان خود کفا و ازحما یت کمیته امداد خارج شده اند.

وی ازاجرای طرح شناسای استعداد های شغلی مدد جویان خبر داد و اظهارداشت: این طرح با هدف رفع بیکاری مدد جویان در سه بخش مدد جویان عادی، مددجویان طرح شهید رجا یی و اقشارآسیب پذیر به اجرا درآمده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان گفت: در مرحله نخست اجرای این طرح اطلاعات 40 هزارخانوارمدد جوی شهری جمع آوری شده است که ازاین تعداد مدد جویانی که قادر بکار باشند، طی برنامه پنج ساله چهارم توسعه کمیته امداد از وامهای اشتغال بهره مند می شوند.

وی افزود: برای اجرای بهتر این طرح امسال با اختصاص 700 میلیون ریال دو هزار و 483 نفرازمددجویان آموزشهای مهارت شغلی را در مراکز فنی وحرفه ای فرا گرفتند.

علیمحمدی همچنین با اشاره به اینکه یک هزار و 200 طرح خودکفای کمیته امداد گیلان از ابتدای امسال تا کنون اجرا شده است، اظهارداشت: امسال یک هزار و 212 طرح خود کفای مدد جوی در زمینه های کشاورزی، دامداری، خدماتی، صنفی و صنعتی در استان اجرا شده است.

وی ادامه داد: برای اجرای این طرح ها 63 میلیارد ریا ل ازاعتبارات صندوق اشتغال نیازمندان کمیته امداد، قرض الحسنه بانکی و بنگاه های زود بازده اقتصادی هزینه شده است.

مدیرکل کمیته امداد گیلان افزود: امسال تعداد هزار و 572 طرح اشتغالزای دیگر به ارزش 91 میلیارد ریال برای دریافت تسهیلات به با نکهای عامل معرفی شدند.

وی یاد آور شد: همچنین دراین مدت یک هزار و 183 تن شیر، گوشت، پنیر و عسل به ارزش 56 میلیارد ریال از محل تولیدات دامی طرحهای خودکفای کمیته امداد به بازار مصرف عرضه شده است.