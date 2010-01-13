تکذیب شایعه بمبگذاری در اهواز/ مردم آماده استقبال از هیئت دولت

سردار صید عیسی دارایی، فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز این شایعه را از اساس تکذیب کرد و گفت: هیچگونه مورد مشکوکی در این خصوص در شهر اهواز و در آستانه سفر رئیس جمهور وجود ندارد.

همچنین سرپرست روابط عمومی استانداری خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اظهار بی اطلاعی از وجود چنین شایعاتی گفت: خوشبختانه در آستانه سفر رئیس جمهور به شهرستان اهواز هیچ مشکلی در این خصوص به وجود نیامده و مردم اهواز از ساعتها پیش خود را آماده استقبال از رئیس جمهور کرده اند.

قرار است محمود احمدی نژاد پس از وارد به اهواز و با حضور در مصلای مهدیه برای مردم سخنرانی می کند.