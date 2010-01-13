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۲۳ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تکذیب شایعه بمبگذاری در اهواز/ مردم آماده استقبال از هیئت دولت

تکذیب شایعه بمبگذاری در اهواز/ مردم آماده استقبال از هیئت دولت

اهواز - خبرگزاری مهر: شایعه بمبگذاری در شهرستان اهواز در آستانه سفر رئیس جمهور به این شهر از سوی مدیران این استان تکذیب شد.

سردار صید عیسی دارایی، فرمانده نیروی انتظامی استان خوزستان در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز این شایعه را از اساس تکذیب کرد و گفت: هیچگونه مورد مشکوکی در این خصوص در شهر اهواز و در آستانه سفر رئیس جمهور وجود ندارد.

همچنین سرپرست روابط عمومی استانداری خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اظهار بی اطلاعی از وجود چنین شایعاتی گفت: خوشبختانه در آستانه سفر رئیس جمهور به شهرستان اهواز هیچ مشکلی در این خصوص به وجود نیامده و مردم اهواز از ساعتها پیش خود را آماده استقبال از رئیس جمهور کرده اند.

قرار است محمود احمدی نژاد پس از وارد به اهواز و با حضور در مصلای مهدیه برای مردم سخنرانی می کند.

کد مطلب 1016630

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