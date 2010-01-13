زاد و ولد گونه های جانوری در ایلام 60 درصد افزایش یافت

قاسم دیانت طلب در گفتگو با خبرنگار مهر در ایلام اظهار داشت: طبق سرشماری اخیری که در بین حیات وحش استان ایلام انجام شده، میزان جمعیت حیات وحش در این استان افزایش یافته است.

وی بیان داشت: بر اساس بررسیهای بعمل آمده امسال میزان زاد و ولد در بین گونه های جانوری مناطق حفاظت شده استان نسبت به سالهای گذشته 60 درصد افزایش یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه در میان گونه های جانوری استان ایلام کل، بز، میش و قوچ بیشترین زاد و ولد را داشته اند، خاطرنشان کرد: اکنون نیز طرح تفصیلی مناطق حفاظت شده در استان ایلام در دست اقدام است که بزودی اجرا می شود.

دیانت طلب عنوان کرد: هم اکنون در استان ایلام مناطق مانشت، قلارنگ، کبیرکوه، کولک، دیناکوه، بینار، بیجار مناطق حفاظت شده هستند.

وی با اینکه این مناطق 208 هزار هکتار وسعت دارند، یادآور شد: بزودی منطقه 75 هزار در شهرستان مهران به این مناطق اضافه می شود.