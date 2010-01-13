بازارچه دو کوهانه نهبندان نخستین معبر ورود دام در شرق کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، نادر میرشکار پیش از ظهر چهارشنبه در جریان بازدید از بازارچه دوکوهانه بین ایران و افغانستان بازدید و با توجه ضرورت تشکیل سازمان مردم نهاد، موضوع واردات دام از این مسیر را از نزدیک مورد بررسی قرارداده و آمادگی سازمان بازرگانی را برای ثبت آماری واردات دام اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: اولین محموله دام بهمن ماه سال جاری وارد بازارچه دوکوهانه می شود.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی همچنین از اختصاص 101 میلیون دلار سهمیه ارزی به این استان خبر داد.

وی با اشاره به اینکه 198 هزار نفر در استان مشمول دریافت سهمیه ارزی هستند، افزود: این میزان اعتبارات به حدود 100 هزار نفر پرداخت شده است.

به گفته وی مصوبه سامان دهی مبادلات مرزی اجرایی شده و در حال حاضر بدون در نظر گرفتن شعاع 30 کیلومتر از مرز، سهمیه ارزی پرداخت می شود.

میرشکار در ادامه میزان کل صادرات بازارچه های مرزی استان در آبان ماه جاری را به ارزش 11 میلیون و 135 هزار و 716 دلار عنوان کرد و بیان داشت: از این میزان بیشترین صادرات از طریق بازارچه یزدان به ارزش پنج میلیون و 374 هزار و 877 دلار بوده است.

وی اضافه کرد: همچنین کمترین میزان صادرات طی این مدت از طریق میل 73 به ارزش یک میلیون و 619 هزار و 808 دلار صورت گرفته است.

رئیس سازمان بازرگانی خراسان جنوبی در پایان خرما، ‌رب، تافی، مواد غذایی، لوله خرطومی، لوله و شیلنگ و مصالح ساختمانی و ژاکت کشباف را از جمله کالاهای صادراتی از بازارچه های مرزی استان ذکر کرد.