جلوگیری از زیان 500 میلیون تومانی دولت توسط بازرسان استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، محمد حسین یزدان پناه ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان گفت: سازمان بازرسی به منظور حسن اجرای امور و نظارت بر اجرای صحیح قانون وبا جامع نگری و پرهیز از جزئی نگری تلاش می کند بدور از گرایشات سیاسی و جناحی به پیاده شدن قانون در دستگاههای اجرایی کمک کند.

وی افزود: شناسایی تهدیدات، آسیبها و فرصتها در دستگاههای اجرایی، مشارکت در تصمیم گیری و تصممیم سازی سازمانی، بهره گیری از نخبگان و متخصصان وتعامل نزدیک با رسانه ها برای همگانی کردن نظارت در جامعه از جمله اولویتهای بازرسی است که در فعالیتها پیگیری می شود.

یزدان پناه تصریح کرد: مهمترین رسالت بازرسی صیانت از مدیران خدمتگزار در مقابل مدیران غیر فعال و نا کارآمد با ارائه مشورتهای تخصصی و کارشناسی است و بنا داریم با استقرار در گلوگاه بروز فساد در دستگاههای اجرایی و حضور مستمر در مناقصه و مزایده ها از تخلف احتمالی در ادارات دولتی جلوگیری کنیم.

حضور80 درصدی بازرسی استان در مناقصات ومزایده ها

مدیرکل بازرسی استان قزوین با اشاره به برگزاری مناقصه و مزایده های دولتی در استان گفت: در 9 ماهه امسال 270 مورد مزایده با رقم حدود 10 میلیارد تومان در دستگاههای دولتی استان برگزار شد که از مجموع آنها کارشناسان بازرسی در 154 مورد حضور پیدا کردند.

وی اضافه کرد: مجموع حضور بازرسان در 6 میلیارد و600 میلیون تومان از مزایده ها 77 درصد گزارشده است.

یزدان پناه از برگزاری 568 مناقصه دولتی درمدت یادشده هم خبرداد و تصریح کرد: از مجموع مناقصه ها که 26 میلیارد تومان برآورد مالی داشت، نمایندگان بازرسی در 493 مورد با حجم مالی 24 میلیارد تومان حضور رسمی پیدا کردند که میزان مشارکت به 87 درصد بالغ شده است.

این مقام مسئول اظهار داشت: در مجموع مناقصات و مزایده ها 135 مورد تذکر داده شده که 55 مورد آن به لغو و یا تجدید منجر شده که درصورت عدم ورود اداره کل بازرسی، بروز تخلف در این زمینه قطعی بود.

یزدان پناه گفت: با نظارت و تذکر بازرسان استان قزوین بالغ بر500 میلیون تومان از ضرر و زیان دولتی جلوگیری و به نفع دولت اقدام شده است.

وی گفت: بازرسی این اداره به صورت مستمر، موردی و فوق العاده با دستور ویژه رهبری، رئیس جمهور، قوه قضائیه صورت می گیرد که در خصوص شکایات مردمی نیز 345 مورد در 9 ماهه امسال رسیدگی شده است.

یزدان پناه از نظارت بر حسن اجرای اصل 44 قانون اساسی هم به عنوان دیگر وظایف بازرسی یاد کرد و افزود: متاسفانه در سالهای گذشته در واگذاری واحدهای تولیدی و صنعتی در استان اتفاقات ناگواری رخ داده که برخی مشکلات کارگری امروزناشی از آنهاست که ضمن پیگیری این موارد از سال آینده در اجرای اصل 44 جدیت بیشتری صورت خواهد گرفت.

به گفته مدیر کل بازرسی در صورت اجرای صحیح اصل 44 قانون اساسی تحول شگرفی در کشور صورت خواهد گرفت.

بازرسی، معین مدیران در تصمیم گیری و کاهش هزینه ها

یزدان پناه دستگاههای نظارتی و بازرسی کشور را معین و کمک مدیران دستگاههای اجرایی دانست و گفت: بازرسی نه تنها دستگاهی ایستا نیست بلکه با دادن مشورت و راهمایی لازم و به موقع ریسک پذیری مدیران را افزایش می دهد و فرصتی برای حفظ و استمرار مدیریت است تا هم تخلفی صورت نگیرد تا هزینه دولت اضافه شود وهم رضایت مردم جلب شود.

این مسئول همچنین گفت: هرچند به دنبال مچ گیری ازکسی نیستیم و پیشگیری از تخلف در دستگاههای اجرایی در اولویت برنامه های اداره کل بازرسی قرار دارد اما در کنار این موضوع با مصادیق عینی و بارز فساد و تخلف در دستگاهها به طور جدی ومطابق قانون برخورد قاطعانه خواهیم کرد.

وی برون سپاری بخشی از فعالیتهای اداره کل بازرسی را از برنامه های آتی ذکر کرد و یادآورشد: امیدواریم با شناسایی نیروهای توانمند و متعهد و واگداری امور نظارتی فعالیتهای بازرسی شتاب بیشتری گیرد.

مدیر کل بازرسی استان قزوین با تقدیر از نقش رسانه ها در تنویر افکارعمومی و اطلاع رسانی صحیح و اصولی خاطر نشان کرد: رسانه ها به عنوان پل ارتباطی بین مردم و مسئولان می توانند ضمن اطلاع رسانی دقیق در صورت مشاهده تخلف با تعامل تنگاتنگ با اداره کل بازرسی درحل مشکلات موجود وجلوگیری از تخلف احتمالی در دستگاههای اجرایی و دولتی نقش موثری ایفا کنند.

وی افزود: در شرایطی که رسانه های بیگانه در صدد مخدوش نشان دادن چهره نظام و مدیران کشور هستند رسالت رسانه های گروهی دو چندان می شود که باید با شفاف سازی و انتشار بذر امید و نشاط در جامعه به ارتقا سطح رضایت مندی مردم کمک کنند تا ذائقه عموم مردم از خدمات دولت و مسئولان شیرین شود.