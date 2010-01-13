بخشنامه "ضمانت خانوادگی" هنوز لغو نشده است

مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی در گفتگو با مهر در واکنش به اظهارات امروز عضو کمیسیون اصل 44 مجلس مبنی بر لغو ضمانت‌ خانوادگی برای دریافت تسهیلات به صنعتگران گفت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی در این باره هنوز لغو نشده است.

حمید تهرانفر در عین حال اعلام کرد بحث اصلاح بخشنامه اخیر بانک مرکزی برای اخذ وثیقه از ذینفع واحد در دست پیگیری و بررسی است.

وی پیش از این نیز با بیان اینکه در سیستم بانکی همواره موضوع ذینفع واحد مطرح بوده و موضوع جدیدی نیست، گفته بود: بانک برای شناسایی مشتری متقاضی دریافت وام تمام اطلاعات مورد نیاز شناسایی وی را بررسی می کند.

تهرانفر افزوده بود: در ارزیابی مشتریان حقوقی، شرکتها از نظر ارتباط مدیریت، شرکتهای زیر مجموعه، بالاسری و ... به عنوان یک مشتری ذینفع واحد تلقی می شوند و بانکها تمام این مجموعه را در قالب یک مجموعه برای ارائه تسهیلات به حساب می آورند، به عبارت دیگر مجموعه ای از شرکتها به عنوان یک مشتری محسوب می شوند.

به گفته مدیرکل نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری بانک مرکزی؛ در مورد مشتریان حقیقی بانکها هر خانواده به عنوان ذینفع واحد در نظر گرفته می شود و متولی آنها پدر یا مادر یا فرد دارای درآمد مالی است. یک خانواده شامل پدر، مادر و فرزندان به عنوان یک مجموعه تحت مدیریت (پدر) فرد دارای درآمد هستند که ارتباط مالی آنها با یکدیگر نزدیک است. بر اساس قوانین بانکی کشور افراد حقیقی شامل همسر و اشخاص تحت تکفل با یکدیگر در نظر گرفته می شوند و ذینفع واحد به شمار می روند.

وی با بیان اینکه مصوبه و ابلاغیه اخیر بانک مرکزی موضوع جدیدی نیست و مصوبه هیئت وزیران است که برای اجرا به بانک مرکزی ارائه شده بود، بیان کرده بود: این ابلاغیه در قالب آئین نامه جدید مطالبات معوق و سر رسید گذشته مطرح شده است.

در ماده 14 آئین‌نامه وصول مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول ریالی و ارزی کلیه بانکهای دولتی و غیردولتی آمده است: موسسات اعتباری موظفند به منظور کاهش مطالبات معوق وافزایش امکان وصول اقساط، از تاریخ ابلاغ این آئین نامه قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی را به گونه ای منعقد نمایند که مشتری، افراد تحت تکفل وی، ضامن و یا ضامنین با شرط ضمن عقد به طور غیر قابل رجوع به موسسه اعتباری اختیار دهد که هر گونه مطالبات خود اعم از مستقیم و یا غیر مستقیم را پس از سررسید و در صورت عدم پرداخت، از موجودی هر یک از حسابها ( ریالی و ارزی)، اموال و اسناد آنان نزد موسسه اعتباری و یا سایر موسسات اعتباری راسا و بدون نیاز به حکم قضایی یا اجرایی برداشت نموده و به حساب بدهی مشتری منظور کند.