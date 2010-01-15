"شرط اول" یک کمدی آبرومند است

مفخم به خبرنگار مهر گفت: مشغول تدوین فیلم سینمایی "شرط اول" به کارگردانی مسعود اطیابی هستم. تدوین این فیلم تجربه‌ای جدید را برایم رقم زد و "شرط اول" را یکی از بهترین کارهای کارنامه هنری خود می‌دانم.

وی افزود: "شرط اول" کمدی آبرومند است که دور از ابتذال موضوعی نو را مطرح می‌کند. تاکنون 80 درصد کار به دستم رسیده و بیش از نیمی از تدوین کار پایان یافته است. امیدوارم این فیلم با توجه به موضوع تازه و طنز سالم و مفرحی که دارد در برقراری ارتباط با مخاطبان موفق عمل کند.

اکبرعبدی و نگار فروزنده درنمایی از "شرط اول"

این فیلم روایت زندگی فردی به نام بهرام است که در یک حادثه رانندگی دچار مرگ مغزی می‌شود و با یک معجزه دوباره به زندگی برمی‌گردد. اکبرعبدی، کامبیز دیرباز، الناز شاکردوست، سیروس گرجستانی، نگار فروزنده، پروین قائم مقامی، امیر مهدی‌کیا، فرهاد بشارتی، شهاب عباسی و پریا شمس بازیگران فیلم سینمایی "شرط اول" هستند.

عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: شهاب عباسی، مدیر فیلمبرداری: افشین علیزاده، مدیرتولید: پیمان جعفری، طراح گریم: مهری شیرازی، صدابردار: وحید سلطانی، طراح صحنه و لباس: سعید اسدی، برنامه‌ریز و دستیار اول کارگردان: حمیدرضا علیپور، منشی صحنه: غزل رشیدی، عکاس: محمد فوقانی، مژده مرادی، روابط عمومی: بهناز شیربانی، تدوین: نازنین مفخم، صداگذاری: رحیمه شجاعی، مدیر تدارکات: فواد بوربور.