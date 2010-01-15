بهره گیری از تفکر انتقادی نیازمند بیانی واضح و دقیق است

دکتر علی اکبر عبدل آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سؤال که برای داشتن تفکر انتقادی تاچه اندازه نیازمند یک زبان صریح و شفاف هستیم؟ گفت: به نظر من، برای بهرهگیری از تفکر انتقادی، که آن را عبارت از رعایت اخلاق باور میدانم، بیش و پیش ازهرچیزی به استفاده از بیانی واضح و دقیق نیازداریم. زیرا استفاده ازچنین بیانی اولاً سبب میشود که مرادمان را هرچه سریعتر به مخاطبان انتقال دهیم؛ ثانیاً تا حد زیادی تضمین میکند که آنچه مخاطبان ازگفته و / یا نوشته ما میفهمند، مطابق و منطبق بامعنایی باشد که ازآن اراده کردهایم.
وی افزود: ثالثاً موجب میشود که مخاطبان بتوانند درپرتو فهم واضح و دقیق گفته و / یا نوشته ما آن را به آسانی،به روشنی ،بادقت و بدرستی تحلیل کند؛ ورابعاً امکان این را فراهم می آورد که مخاطبانمان بتواند درپرتو فهم و تحلیل واضح و دقیق گفته و / یا نوشته ما آن را به آسانی، بهروشنی، بادقت و بدرستی بررسی و ارزیابی کند. خلاصه اینکه، بااستفاده ازبیانی واضح و دقیق میتوانیم شروط لازم رعایت اخلاق باور را در خودمان و نیز درمخاطبمان محقق سازیم.
عبدل آبادی درپاسخ به این سؤال که چگونه میتوانیم جلوی کلی گوییها را درهنگام تفکر انتقادی بگیریم؟گفت: به نظرمن، دستکم باپرداختن به کارهای زیر می توان به هنگام تفکر انتقادی ازکلی گویی اجتناب و جلوگیری کرد: 1- ایضاح مفهومی مدعاهایمان و نیز طلب ایضاح مفهومی مدعاها از دیگران. 2- اقامه دلایل مناسب برای مدعاهایمان و نیز مطالبه اقامه دلایل مناسب برای مدعاها ازدیگران. 3- بیان واضح و دقیق پیشفرضهای مدعاهایمان و طلب بیان واضح و دقیق پیشفرضهای مدعاها از دیگران ونیز استخراج وبیان پیشفرضهای مدعاهای دیگران به هنگام تحلیل و ارزیابی آن مدعاها.بیان واضح و دقیق لازمه های مدعاها و استدلالهایمان و مطالبه بیان واضح و دقیق لازمه های مدعاها و استدلالها ازدیگران ونیز بیان دقیق و واضح لازمه های مدعاها و استدلالهای دیگران درمقام بررسی و ارزیابی آنها 5- داشتن دغدغه انسجام و سازگاری درمقام استدلال برمدعاهایمان و مطالبه عرضه منسجم و سازگارانه استدلال ازدیگران برای مدعاهایشان و نیز بررسی میزان انسجام و سازگاری استدلالهای دیگران بایکدیگر وبا مدعاهایشان درمقام بررسی و ارزیابی آن استدلالها.
این محقق و پژوهشگر در پاسخ به این سؤال که آیا پالایش زبانی را نقطه آغاز خوبی برای تفکر انتقادی میدانید؟ گفت: باتوجه به آنچه درپاسخ به پرسشهای اول و دومتان گفتم، پالایش و پیرایش زبانی را بهترین، مهمترین و مطمئنترین آغازگاه برای پرداختن به تفکر انتقادی و رعایت اخلاق باور میدانم.
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