110 دستگاه دیالیز در گیلان به بیماران کلیوی خدمات ارائه می دهند

علیرضا یزدانی در گفتگو با خبرنگار مهر و با اعلام اینکه از این تعداد دستگاه 30 مورد اهدای است، افزود: قیمت هر دستگاه 150 میلیون ریال است و به طور استاندارد می تواند چهار سال بدون تعمیر کار کند.

وی با اشاره به اینکه صد درصد در آمد انجمنهای بیماران کلیوی از منابع مردمی تامین می کنند، اظهار داشت: مسئولان نیز به صورت موردی به این نهاد کمک می کنند.

مدیر انجمن بیماران کلیوی گیلان با بیان اینکه از مجموع 765 بیمار دیالیزی استان گیلان 70 درصد پیوند پذیر هستند، افزود: برای تحقق هر پیوند کلیه 100 میلیون ریال برای انجمن حمایت از بیماران کلیوی و بیمار هزینه دارد.

وی همچنین در خصوص قدمت تاسیس انجمن حمایت از بیماران کلیوی استان گیلان اشاره کرد و افزود: در سال 1372 آماری از سوی دانشگاه علوم پزشکی گیلان مبنی براینکه استان به نسبت جمعیت خود بیشترین بیماران دیالیزی کشور را دارد با تعدادی از خیران، نیکوکاران و مقامات استانی این انجمن تاسیس شد.

یزدانی ادامه داد: در آن زمان دو مرکز دیالیز در استان یکی در رشت و دیگری در رودسر فعال بود و همچنین چهار دستگاه دیالیز به بیماران خدمات ارائه می داد که هم اکنون این آمار رشد چشمگیری پیدا کرده است.